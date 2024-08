''Pouso'': Zimbra abraça a saudade em novo disco

A- A+

''Pouso'' é o mais novo álbum da banda Zimbra, lançado nesta sexta-feira (30), trazendo um equilíbrio entre o saudosismo e a criatividade do grupo. O quinto disco dos paulistas, que consegue extrair o melhor do rock alternativo explorando diferentes gêneros musicais, está disponível nas plataformas de streaming.

Após o sucesso do disco de estreia ''O Tudo, o Nada e o Mundo'', em 2013, a Zimbra utilizou os trabalhos seguintes para realizar experimentações sonoras. Em ''Pouso'' eles demonstram um amadurecimento maior durante as 11 músicas do álbum, sendo dez inéditas.

O single ''O Que Era Certo'', divulgado anteriormente pela Zimbra neste ano, já havia apresentado o tom de saudosismo de ''Pouso''. O novo álbum é uma passagem ao passado que traz experiências de despedida, arrependimento, retorno, reconhecimento e saudade.

Crédito: Divulgação | Capa de ''Pouso'' novo disco da Zimbra

As excelentes ''Eu Vi Tudo'', ''Somente Só'' e ''Sempre Foi'' são exemplos dessa concepção de ''Pouso''. Um rock alternativo que desmembra em outros gêneros como o pop, jazz e reggae. Essa alternância é sutil, tão natural como a troca de protagonismo entre o violão e a guitarra no álbum.

A sonoridade do novo disco traz inventividade da Zimbra, confirmando a evolução da banda nesses últimos 11 anos e comprovando que a banda segue atenta ao futuro.

Sobre Zimbra

A Zimbra é uma banda de rock alternativo natural de Santos formada por Bola (vocalista), Guilherme Goes (baixista), Vitor Fernandes (guitarrista) e Pedro Furtado (baterista). A banda paulista tem influências da música brasileira que vai dos anos 70 e 80 até a contemporaneidade.

O grupo já se apresentou em palcos como do Rock in Rio (2019) e Lollapalooza (2016), consolidando cada vez mais seu nome no atual cenário musical brasileiro.

Turnê ''Pouso''

A banda Zimbra ainda não divulgou datas de uma turnê de lançamento do novo álbum. Ano passado eles celebraram os dez anos do disco de estreia ‘’O Tudo, o Nada e o Mundo’’ com uma agenda de shows pelo Brasil.

Além disso, o baixista Guilherme sofreu um acidente de Buggy em julho deste ano e acabou amputando quatro dedos da mão direita, o que deve influenciar no retorno da banda aos palcos.

