"Pra sempre Paquitas": Globoplay divulga estreia de série documental sobre assistentes de Xuxa

Depois do sucesso de "Xuxa, o documentário", chegou a hora de as Paquitas também ganharam uma série documental.

Produzida pelo Globoplay, a produção "Pra sempre Paquitas", inclusive, teve sua data de estreia divulgada: 16 de setembro.

A plataforma divulgou nesta sexta-feira detalhes sobre a produção, que terá cinco episódios disponibilizados de uma só vez.

Idealizado pelas ex-paquitas Ana Paula Guimarães e Tatiana Maranhão, a série terá como protagonistas as assistentes de Xuxa, que ocuparam os palcos entre os anos 1980 e 2000.

"Questões de gênero, pressão estética, representatividade, competitividade, infância, assédio, trabalho e tantos outros temas são abordados sem pudor ao longo do original", diz o comunicado divulgado pela plataforma.

Há depoimentos de 27 das 29 Paquitas que passaram pelos programas de Xuxa: Ana Paula Almeida, Ana Paula Guimarães, Andréa Faria, Andrea Veiga, Andrezza Cruz, Bárbara Borges, Bianca Rinaldi, Caren Lima, Catia Paganote, Daiane Amêndola, Flávia Fernandes, Gabriella Ferreira, Gisele Delaia, Graziella Schmitt, Heloísa Morgado, Joana Mineiro, Juliana Baroni, Lana Rhodes, Letícia Barros, Leticia Spiller, Luise Wischermann, Monique Alfradique, Priscilla Couto, Roberta Cipriani, Stephanie Lourenço, Tatiana Maranhão e Thalita Ribeiro.

As Paquitas chilenas, argentinas, uruguaia e peruana também aparecem nos episódios, que mostram trechos inéditos da entrevista com a paquita americana feita para o "Xuxa, o documentário".

Adriana Bombom e as Irmãs Metralha, Mariana e Roberta Richard, e as mães das assistentes de palco, assim como pessoas da produção do programa, estarão em "Para sempre Paquitas".

