cafeteria PraMuê Café e Tal chega na Zona Sul do Recife, em Setúbal, a partir desta quinta (13) A proposta da PraMuê Café e Tal é explorar o regionalismo com toque sofisticado

A partir desta quinta (13), a PraMuê Café e Tal chega à Zona Sul do Recife. A cafeteria, da empreendedora Kássia Alcântara, funcionará em Setúbal (Rua Cruzeiro do Forte, 187), com menu que traz cafés especiais e pratos clássicos do paladar local, sob a consultoria do chef Bruno Lins.

Despertar memórias gastronômicas do público é a proposta do PraMuê Café e Tal, através do mix do nosso regionalismo com toque sofisticado para breaks, almoço e jantar, de segunda a sábado, das 11h às 19h.

“Queremos resgatar aquele contato de antigamente, das pessoas conhecerem seus vizinhos e combinarem para desfrutar de bons momentos juntos, que traduz um pouco do famoso bairrismo recifense”, diz Kássia.

“Para tanto, nosso café será voltado inicialmente para diversos perfis de consumidores, desde um café com os pais, passando por aquele docinho para inspirar a tarde, com espaço especial para uma reunião ou até um happy hour pertinho de casa”, completa.

O que vai ter na PraMuê e Tal

Os pratos vão desde carne de sol, purê de jerimum e feijão verde às versões fit com purê de batata doce, pesto de coentro, legumes salteados e frango suculento. Entradinhas, sanduíches e outros salgados também estão no menu.

Já na ala de doces, sabores clássicos como bolos de chocolate, cenoura, pistache, macaxeira, além de iguarias propostas inéditas na cidade, a exemplo dos cookies de rapadura e do brigadeiro de gorgonzola.

“Queremos inovar, mas sem deixar de ter o tradicional que todo mundo gosta, como aquele brigadeiro tradicional, por exemplo”, destaca o chef Bruno Lins.



Cafés especiais

Os amantes do café terão os grãos da Kaffe Torrefação para degustações diferenciadas através da moagem fina, média e grossa, assim como a extração de espresso, filtrado no Koar, cafés gelados, entre outros.

Uma lojinha com métodos e grãos também estará à disposição para quem quer levar o café especial para casa.



Sala de reunião

A PraMuê Café e tal vai contar, ainda, com uma sala reservada para quem busca local com estrutura para a realização de reuniões. São até oito lugares com audiovisual à disposição.



SERVIÇO

PraMuê Café e Tal

Quando: a partir desta quinta (13)

Onde: Rua Cruzeiro do Forte, 187 – Boa Viagem (Recife/PE)

Funcionamento: De segunda a sábado, das 11h às 19h.

@pra.mue



