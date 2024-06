Prefeitura do Recife anuncia editais para segmentos culturais; fomento é de mais de R$ 10 milhões

A- A+

Pelo menos quatro editais serão lançados pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, totalizando o valor de R$ 10,4 milhões para execução de projetos pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).



Com lançamento previsto para julho e inscrições abertas em agosto, os editais são destinados a trabalhadores e artistas de todos os segmentos da cultura, inclusive de tradições advindas das periferias da cidade, a exemplo da Cultura Hip-Hop.

O anúncio acontece após escuta realizada entre o Conselho Municipal de Política Cultural e sociedade civil. Serão quatro editais para execução dos recursos federais destinados à capital pernambucana.



O Plano Anual de Aplicações de Recursos (PAAR), encaminhado ao Ministério da Cultura, foi divulgado no Diário Oficial desta terça-feira (4).





Recife Virado

Em seu primeiro ano de execução, a PNAB destinará para Recife o valor de R$ 10.495.706,59. Deste total, serão disponibilizados para pelo menos 20% à periferia da cidade, ou seja, R$ 2.099.141,31 seguem para o Edital Recife Virado na Periferia.



O valor será dividido para toda e qualquer linguagem artística periférica (50% dos recursos) e para a Cultura Hip-Hop - em celebração aos 50 anos do movimento, que receberá os outros 50% do edital.

Ainda seguindo as diretrizes da PNAB, 25% dos recursos devem ser destinados à Política Cultura Viva - R$ 2.623.926,65 serão investidos no Edital Cultura Viva do Recife, de fomento a projetos continuados, desenvolvidos e reverberados pelos Pontos de Cultura para toda a capital pernambucana.



Recife Cultural - Edital de Fomento

O terceiro edital que será publicado terá R$ 4.747.853,30 destinado a todas as expressões artísticas e regiões da cidade, com o Recife Cultural - Edital de Fomento.



Os segmentos estão divididos em música, moda, fotografia, gastronomia, dança, teatro, cultura popular, circo, literatura, audiovisual, artesanato, ópera, patrimônio cultural, cultura de matriz africana e de povos indígenas e originários, arte digital e design, artes visuais e artes integradas.

A Prefeitura realizará, ainda, o Edital Recife de Formação Técnica, para proporcionar processos de formação artística para técnicos e técnicas de som, cenário, luz, palco, figurino, maquiagem, e toda a gama de ocupação técnica que a arte demanda.



O edital vai abranger também espaços culturais independentes, que poderão desenvolver e promover as etapas formativas em seus espaços físicos, acolhendo alunos que receberão bolsa de R$ 1,5mil. Para o edital estão previstos R$ 500 mil.

A PNAB prevê ainda que 5% dos recursos sejam dedicados à operacionalização da lei pelas administrações públicas locais, a exemplo da contratação de pareceristas.

Execução

Os editais recifenses da PNAB serão executados a partir de julho, quando também estarão disponíveis para consulta no site www.culturarecife.com.br.



As inscrições serão realizadas em agosto. Já a avaliação dos projetos será realizada por pareceristas das respectivas áreas artísticas, selecionados em chamamento público realizado pelo poder público municipal em 2023, e acontecerá no período compreendido entre os meses de setembro e outubro.



Ainda no mês de outubro será divulgada a primeira lista de projetos habilitados artisticamente. O resultado final, após período de recursos, sairá em novembro.

