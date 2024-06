Aldeia em Águas Belas recebe Encontro Fulni-ô de Cultura, nesta sexta (7) e sábado (8)

A- A+

Leia também

• Wehoo Festival anuncia atrações nacionais e internacionais para 2024

• Rota Doce, festival exclusivo de sobremesas, estreia no Recife; confira participantes

• Festival de Parintins: entenda como é definido o título entre bois Caprichoso e Garantido

A 9ª edição do Encontro Fulni-ô de Cultura, promove a cultura indígena da tribo, nesta sexta (7) e sábado (8), no município de Águas Belas, distante 313 km do Recife. O evento reúne recreação, roda de diálogo, exibição de vídeo, apresentações culturais e shows musicais com artistas representantes da cultura popular e ancestral.

O Encontro Fulni-ô de Cultura é o único e autêntico festival indígena do Nordeste e tem como objetivo preservar, manter, valorizar e dar visibilidade à cultura indígena do povo Fulni-ô.



As atividades serão promovidas na escola Indígena Marechal Rondon, localizada na Aldeia Fulni-ô, que receberá a recreação, apresentação do Toré de Búzios, e roda de diálogo, com abordagem sobre a trajetória da celebração indígena. Já o centro da cidade, em frente a Prefeitura Municipal de Águas Belas, haverá exibição de vídeo-arte, apresentações culturais e shows de grupos musicais.



Sobre o Encontro Fulni-ô de Cultura

O evento é um projeto de vanguarda da cultura Fulni-ô e é realizado pelo Mestre Índio Matinho em parceria com o Centro Cultural Farol da Vila e o Ponto de Cultura Farol da Vila Coco de Pontezinha, sob a produção executiva de Marcos Moraes.



A iniciativa tem o incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura-PE), Fundarpe e Secretaria de Cultura, Governo de Pernambuco em parceria com a Funai (Posto Local), e Prefeitura Municipal de Águas Belas.



Programação

Na sexta feira (7), a programação tem início às 14hs, com a atividade de recreação, na Escola Marechal Rondon, ministrada pelo anfitrião e arte-educador, o Mestre Índio Matinho. Em seguida, às 15h, terá apresentação do tradicional Toré de Búzios Fulni-Ô e às 15h30, será a vez da Roda de Diálogo com a participação de autoridades indígenas, professores, alunos, organizadores do Festival e do público em geral.



Ainda na sexta-feira, à partir das 18h30, na Praça de Nossa Senhora, no Centro de Águas Belas (em frente à Prefeitura) haverá atividade de vídeo-arte com o Cine Cocada exibindo o documentário ‘’8º Encontro Fulni-ô de Cultura – Música’’, além de apresentações e shows culturais dos grupos Cafunia Txatxilea, Ciranda Praieira Pernambucana, Andrezinho e Aguinaldo, Mestres do Coco Pernambucano, e Aleixo dos 8 Baixos.



No sábado (8), o evento acontece a partir das 18h30 (na frente à Prefeitura) com o Cine Cocada exibindo o documentário ‘’8º Encontro Fulni-ô de Cultura – Música’’, e em seguida haverá apresentações e shows musicais do Bonde Fulni-ô, Banda de Pífano Fulni-Ô e participação especial do Boi Calemba Pernambucano, Poesia Musicada no Pandeiro, Grupo Indígena Fetxha, e Forrozão da Terra.

SERVIÇO:

9º Encontro de Cultura Fulni-ô - Música

Dias: 7 e 8 de junho

Onde: Municipio de Aguas Belas, distante 313 km do Recife

PROGRAMAÇÃO:



07/06 – SEXTA-FEIRA



14h – Pátio da Escola Marechal Rondon

Atividade de Recreação, com o Mestre Índio Matinho

15h - Pátio Escola Marechal Rondon

Apresentação Cultural do Toré de Búzios Fulni-ô

15h30 – Escola Marechal Rondon

Roda de Diálogo, com mediação de Marcos Moraes

18h30 – Praça de Nossa Senhora (na frente da Prefeitura de Águas Belas)

Video-arte com Cine Cocada exibindo o filme do 8º Encontro Fulni-Ô de Cultura.

Shows com: Cafunia Txatxilea, Ciranda Praieira Pernambucana, Andrezinho e Aguinaldo, Mestres do Coco Pernambucano, Aleixo dos 8 Baixos.



08/06 – SÁBADO



18h30 – Praça de Nossa Senhora (na frente da Prefeitura de Águas Belas)

Video-arte com Cine Cocada exibindo o filme do 8º Encontro Fulni-Ô de Cultura. Shows com: Bonde Fulni-ô, Banda de Pífano Fulni-ô e Boi Calemba Pernambucano, Poesia Musicada no Pandeiro, Grupo Indígena Fetxha, Forrozão da Terra.

Mais informações:

Instagram do Farol da Vila | Site do Encontro de Cultura Fulni-ô

Veja também

DESABAFO Filho de Bárbara Evans segue internado em UTI: ''Mantendo a calma''