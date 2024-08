Priscila Fantin conheceu atual marido quando "precisava de colo"; conheça Bruno Lopes

A- A+

Priscila Fantin não tem do que reclamar quando o assunto é amor. Em um relacionamento sério com o também ator Bruno Lopes, a artista sempre deixa evidenciado o tanto que ama o seu atual marido. Eles ficaram noivos em dezembro de 2018, alguns meses depois de a atriz confirmar a separação de Renan Abreu, com quem teve um filho, Romeo, atualmente com 13 anos.





Entre o anúncio do término com Renan, em junho de 2017, e a confirmação de que estava realmente apaixonada, através de um noivado com Bruno, em dezembro de 2018, foram 18 meses para Priscila se apaixonar novamente.

Naquela época, ela estava com o filho ainda pequeno, com 6 anos. Em recente entrevista ao videocast "Mil e uma tretas", a atriz contou às apresentadoras, Julia Faria e Thaila Ayala que se viu sozinha com Romeo, que ficou bastante abalado com o distanciamento do genitor dele. "Expliquei que não íamos mais morar juntos, que não éramos mais namorados, só que ele não falou nada. Ele (Renan) simplesmente sumiu, e isso foi muito duro para o Romeo", disse ela.

Bruno, então, foi o cara perfeito naquele momento, segundo a artista:

"Eu precisava de colo, foi aí que finalmente, graças a Deus, encontrei o Bruno. Hoje ele é o pai do Romeo. Romeo tem total noção de quem é pai biológico, mas ele chama o Bruno de pai. Padrasto é um nome que ele não consegue falar. O Bruno é o pai do Romeo, em todos os sentidos. Só me sinto completa em ser mãe do Romeo, a partir da chegada do Bruno. Ele me colocou de frente pro espelho e me ensinou a me enxergar da maneira que eu não enxergava. Só consegui ser mãe de fato do Romeo a partir do meu autoconhecimento e a partir dessa figura do Bruno, muito sensato, que me ensinou muito a edificar o ser humano", contou ela.

Bruno é nascido no Rio de Janeiro, mas viveu uma grande parte de sua vida, três décadas, em São Paulo. Atualmente, ele e Priscila vivem em São Paulo. Nas redes, eles costumam mostrar um pouco do casamento apimentado. "Te amo na sua língua", afirma ela em uma publicação. Em várias outras, eles aparecem coladinhos, entrelaçando os pés.

Nas fotos em que aparece, o ator geralmente exibe o visual com abdômen e peitoral trincados. "Envelhecer preparando o corpo para estar funcional quando idoso, é o melhor investimento que podemos fazer. Nossos pensamentos moldam nossos hábitos e nossos hábitos moldam nosso corpo", diz ele em uma publicação no Instagram durante um treino na academia.

