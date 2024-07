A- A+

celebridades Priscilla Presley denuncia ter tido pelo menos US$ 1 milhão roubado Viúva de Elvis, Priscilla, atualmente com 79 anos, recorreu aos tribunais para acusar a mulher que controlava suas finanças e um grupo de assessores por tê-la enganado

Priscilla Presley denunciou judicialmente ter sido vítima de abuso financeiro. O advogado da ex-mulher de Elvis, Marty Singer, entrou com uma ação alegando que ela foi roubada em US$ 1 milhão de dólares. "Manipularam e defraudaram uma mulher idosa durante momentos extremamente vulneráveis de sua vida",

De acordo com a notícia divulgada pelo site TMZ e confirmada pela People, o advogado responsabilizou diretamente uma mulher chamada Brigitte Kruse, fundadora da Kruse GWS Auctions.

Segundo o processo, nos últimos tempos, essa mulher estava encarregada de controlar as finanças de Priscilla e a colocou em uma "forma de servidão contratual" ao "ganhar sua confiança, isolá-la das pessoas mais importantes de sua vida e enganá-la ao fazê-la acreditar que seria cuidada pessoal e financeiramente".

Na apresentação, também são mencionados Kevin Fialko, Vahe Sislyan e Lynn Walker Wright. "Convenceram-na de que todos os seus ex-conselheiros eram mentirosos ou incompetentes e que ela estava perdendo milhões de dólares devido à má gestão", afirmam os advogados no documento.

O processo também alega que "ao isolá-la e mergulhar em todos os aspectos de sua vida, os réus conseguiram induzi-la a conceder-lhes procurações, controle sobre sua família e fundos pessoais e controle sobre suas contas bancárias".

Priscilla, de 79 anos, conheceu Kruse através de conhecidos em comum e inicialmente se encontrou com ela para discutir o negócio de venda de memorabilia de Elvis, conforme explicado no processo. Mais tarde, Kruse supostamente "se envolveu rapidamente" na vida de Priscilla e elas começaram a trabalhar juntas no final de 2021.

Segundo o relato, depois que Priscilla perdeu a confiança em seus conselheiros antigos, Kruse supostamente obteve acesso às suas finanças e os novos conselheiros selecionados por Kruse mentiram ao dizer que ela estava financeiramente instável e "não sobreviveria sem a habilidade de explorar seu nome, imagem e semelhança em seu benefício".

A mulher alega que, seguindo o conselho de Kruse, criou empresas onde seus parceiros recebiam 80% de seus rendimentos, ficando ela com ações minoritárias. Também afirma que o dinheiro obtido com o filme biográfico "Priscilla", dirigido por Sofia Coppola, foi desviado por esse grupo de conselheiros.

Além disso, alega que deveria receber uma participação acionária em uma empresa de cosméticos, mas seus ex-sócios comerciais aceitaram um pagamento adiantado de 300 mil dólares e depositaram o dinheiro em contas bancárias que eles controlavam.

Os advogados também indicam que os acusados retiraram 40 mil dólares da conta bancária de seu filho, Navarone García, "sem razão legítima" e sem notificar as partes envolvidas sobre o saque.

Diante dessa situação, Priscilla busca a rescisão dos acordos de licenciamento e operação das "empresas fantasmas" para impedir que os acusados continuem tendo acesso às suas contas financeiras e responsabilizá-los por suas ações ilícitas.

"Manipularam e defraudaram uma mulher idosa durante momentos extremamente vulneráveis de sua vida (incluindo a morte de sua filha) em uma tentativa de enriquecimento", afirma a petição.

