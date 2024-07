A- A+

AGENDA CULTURAL Fim de semana: shows de Natiruts, Kelvis Duran e peça com Marisa Orth são destaques no "finde" Diversas são as atrações: tem estreias no cinema, exposições em cartaz, teatro para crianças e muito mais

O fim de semana já está batendo na porta! Falta pouquinho para o "sextou". Então, se liga nas dicas de rolê para os próximos dias.



A banda Natiruts se apresenta no Classic Hall, neste sábado (27), com a turnê "Leve com Você", que é a despedida dos regueiros de Brasília. Um dia antes, nesta sexta (26), Kelvis Duran – o "Príncipe do Calypso" – e a banda The Rossi agitam o Manhattan Brega Night, em Boa Viagen.



Outro destaque são as atrizes Marisa Orth e Tania Bondezan, que chegam ao Recife para apresentar a peça “Radojka – Uma Comédia Friamente Calculada”, em cartaz no Teatro de Santa Isabel até este domingo (28).



E isso é só um pouquinho do que o "findi" reserva para quem quer se divertir. Ainda tem show de lançamento de EP, teatro para crianças, estreias no cinema e exposições em cartaz. Só não curte quem não quiser.

Confira a agenda completinha e não perde tempo. O findi passa voando.

SHOWS/FESTAS/EVENTOS



Lucas Andrade Quarteto - "Hora do Frevo"

Quando: Sexta (26), 12h

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, Bairro do Recife - Recife/PE

Entrada gratuita

Informações: @pacodofrevo

Arthur Philipe e Quintessence - celebrando o "Dia dos Avós"

Quando: Sexta (26), 19h

Onde: RioMar Shopping/Praça de Alimentação - Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: @riomar_recife



Manhattan Brega Night - com Kelvis Duran e banda The Rossi

Quando: Sexta (26), 20h

Onde: Manhattan Café Theatro - Rua Francisco da Cunha, 881, Boa Viagem - Recife/PE

Ingressos: R$ 15, no Sympla

Informações: @terra_cafebar

Orquestra Bregadelic - 1 ano

Quando: Sexta (26), 21h

Onde: Terra Café - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Soledade - Recife/PE

Ingressos: R$ 15, no Sympla

Informações: @terra_cafebar



Revérse na Rua - com DJs L_cio (SP), Renato Cohen (SP), Revérse DJs, känt b2b Mau, Eleva e Pedro Afonso

Quando: Sábado (27), a partir das 16h

Onde: Área externa do Centro de Conveções da UFPE (com estacionamento no CCEE), Cidade Universitária - Recife/PE

Ingressos: gratuitos, com retirada no site Ingresse

Informações: @reverse.rvr

Forró do Candeeiro com Cezzinha

Quando: Sábado (27), a partir das 20h

Onde: Centro Cultural Galeria Suassuna – Rua Itatiaia, 81, Apipucos - Recife/PE

Ingressos: R$ 100 (show, visitação e open de bebidas e petiscos), no Sympla

Informações e reservas: (81) 99252-4222

Sofia Malta

Quando: Sábado (27), 20h

Onde: Frege - Av Rio Branco, 155, Bairro do Recife - Recife/PE

Ingressos: R$ 30 (1º lote), no site Bilheteria Digital

Informações: @fregerecife



Natiruts

Quando: Sábado (27), 21h

Onde: Classic Hall - Av. Governador Agaamenon Magalhães, s/n, Salgadinho - Olinda/PE

Ingressos: a partir de R$ 75, no Eventim

Informações: (81) 3427-7501

Camarones Orquestra Guitarrística + Sonika + Dose

Quando: Domingo (28), 17h

Onde: Mal Dita Pub - Av. Marquês de Olinda, 302, Bairro do Recife - Recife/PE

Ingressos: R$ 12,50 (1º lote), no Sympla

Informações: @malditapub



Festival Pernambuco Meu País

Onde: Gravatá - Palco Pernambuco Meu País

Sexta (26/07)

19h - Espetáculo “Pernambuco Meu País”

20h30 - Rachel Reis

22h - Taynara Andreza

23h50 - Raça Negra

Sábado (27/07)

19h - Revoredo

20h30 - Cascabulho

22h - Chico César

23h50 - Vanessa da Mata

Domingo (28/07)

18h - Larissa Lisboa

19h30 - Mãeana

21h - Anavitória

22h50 - Alceu Valença



TEATRO



"Radojka - Uma Comédia Friamente Calculada" - com Marisa Orth e Tania Bondezan

Quando: Sexta (26); sábado (27), 17h e 20h; Domingo (28), 17h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 21, no Sympla

Informações: (81) 3355-3323

"Ije Ara Okan - Ìtàn do Jovem Preto"

Quando: Sábado (27), 19h

Onde: Espaço O Poste - Rua do Riachuelo, 641, Boa Vista - Recife/PE

Ingressos esgotados

Informações: @oposteoficial

"Riobaldo", com Gilson de Barros

Quando: Sábado (27), 19h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 25, no Sympla

Informações: @livrariadojardim



“O Diabo na Rua, no Meio do Redemunho”

Quando: Domingo (28), 18h

Onde: Livraria do Jardim - Av. Manoel Borba, 292, Boa Vista - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 25, no Sympla

Informações: @livrariadojardim



“Quatro Luas”

- 20.º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco -

Quando: Sábado (27), 16h

Onde: Teatro Barreto Jr - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 30, no Sympla

Informações: (81) 3302-5914

“Vento Forte para Água e Sabão”

- 20.º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco -

Quando: Sábado (27), 16h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 30, no Sympla

Informações: (81) 9488-6833



“Wandinha - Eu Sou a Família Addams”

Quando: Sábado (27), 16h30

Onde: Teatro Luiz Mendonça/Parque Dona Lindu - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 40, no Sympla

Informações: (81) 3355-9821

“Canções, Cançonetas e Caçarolas”

- 20.º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco -

Quando: Domingo (28), 16h

Onde: Teatro Barreto Jr - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 20, no Sympla

Informações: (81) 3302-591

“O Pequeno Príncipe”

- 20.º Festival de Teatro para Crianças de Pernambuco -

Quando: Domingo (28), 16h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 30, no Sympla

Informações: (81) 9488-6833



CINEMA



“Deadpool & Wolverine’’

SINOPSE: O filme, que é estrelado por Ryan Reynolds e Hugh Jackman, reúne o icônico mercenário tagarela Wade Wilson (Ryan Reynolds) e o poderoso mutante Wolverine (Hugh Jackman) em uma aventura explosiva. Quando Wolverine está se recuperando de seus ferimentos, ele encontra Wade Wilson dando início a uma improvável aliança e juntos, eles enfrentam um inimigo formidável em comum.

“Pequenas Cartas Obscenas’’

SINOPSE: Olivia Colman e Jessie Buckley protagonizam em uma cidade litorânea inglesa dos anos 1920 testemunha um escândalo falso e ocasionalmente sinistro nesta comédia de mistério tumultuosa. Baseado em uma história real mais estranha que a ficção, o filme segue duas vizinhas: a profundamente conservadora Edith Swan e a desordeira imigrante irlandesa Rose Gooding. Quando Edith e outros vizinhos começam a receber cartas maldosas, cheias de palavrões involuntariamente hilários, a desbocada Rose é acusada do crime.

“O Mal Não Existe’’

SINOPSE: Takumi e a filha, Hana, vivem em um vilarejo nos arredores de Tóquio. Lá, gerações de famílias levam uma vida simples, ditada pelos recursos e ciclos da natureza. Takumi descobre que duas grandes empresas planejam construir, perto de sua casa, um local que será um camping de luxo para turistas que desejam “escapar” da cidade. Mas a construção terá impacto no fornecimento de água e será uma ameaça ao equilíbrio ambiental do lugar.

Cine Clube Casa Zero convida Carlota Pereira

Quando: Domingo (28), 16h

Onde: Casa Zero/auditório Urbano Vitalino - Rua do Bom Jesus, 237, Bairro do Recife - Recife/PE

Entrada gratuita (espaço sujeito à lotação do auditório)

Informações: @nacasazero



EXPOSIÇÕES

Rito de encerramento de "CapiDançaBaribéNois", de Ernesto Neto

Quando: Sábado (27), 15h

Onde: Estádio da Oficina Francisco Brennand / Propriedade Santos Cosme e Damião - Rua Diogo de Vasconcelos, s/n, Várzea - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 25, à venda no local

Informações: (81) 2011-5466



"Luiz Marinho: um resgate do autor que veio da mata"

Quando: até 31 de julho

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho - Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife - Recife/PE

Entrada franca

Informações: (81) 3355-3321



Visitação: de terça a domingo, das 10h às 17h



"Michelangelo - O Mestre da Capela Sistina"

Quando: até 15 de agosto

Onde: RioMar Shopping/Piso L3 - Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 30, à venda no site Bilheteria Digital, no app RioMar Recife, no quiosque do RioMar no Piso L2 e na bilheteriada exposição

Informações: @riomar_recife



“Ferro Ifé - O atlântico negro de Diogum”, de DIOGUM

Quando: até 5 de agosto

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem - Recife/PE

Acesso gratuito, visitação aos sábados mediante agendamento prévio pelo telefone (81) 3033-4378

Informações: @amparosessenta



“Silêncio Retumbante”, de Izidorio Cavalcanti

Quando: até 15 de setembro

Onde: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam) - Rua da Aurora, 265, Boa Vista - Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: (81) 3355-6870 / 3355-6871 / 3355-6872

Visitação: de quarta a sexta das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h.

"Fran Post: O Primeiro Olhar - Uma Imersão na Paisagem do Brasil Holandês"

Quando: até 28 de julho

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Alamenda Brennand, s/n, Várzea

Ingressos: a partir de R$ 25, no site do IRB (www.institutoricardobrennand.org.br) e na bilheteria do espaço

Informações: (81) 2121-0365/0334 e @institutoirb

Visitação: terça a domingo, das 13h às 17h

“Viagem Imersiva ao Fundo do Mar”

Quando: Até 11 de agosto

Onde: Shopping Guararapes - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade - Jaboatão dos Guararapes/PE

Ingressos: a partir de R$ 30, no site Outgo

Informações: www.shopping-guararapes.com

"Alceu Valença - Uma Geografia Visceral Nordestina"

Quando: até 18 de agosto

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: (81) 9 9993-1331 // @casaestacaodaluz

Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h | Sábados e Domingos de 10h às 14h

"Fusão", de Gustavo Magalhães

Quando: até 1º de setembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

"Entre o Aiyê e o Orun"

Quando: até 1º de setembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h | Domingo, das 10h às 18h

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387

Veja também

GARANHUNS FIG 2024: confira as atrações do último 'finde' do Festival de Inverno de Garanhuns