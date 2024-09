Qual é a fortuna de Gusttavo Lima? Cantor teve R$ 20 milhões bloqueados em investigação

A- A+

O cantor Gusttavo Lima está no centro de uma polêmica de suspeita de envolvimento com esquema de lavagem de dinheiro de jogos ilegais. A empresa do artista, a Balada Eventos e Produções, teve R$ 20 milhões, além de imóveis e embarcações, bloqueados pela Justiça.

Segundo reportagem do Fantástico, da TV Globo, a Balada participou da lavagem com empresas de José André da Rocha Neto, um empresário da Paraíba. O CNPJ ligado ao cantor teve R$ 20 milhões, além de imóveis e embarcações, bloqueados pela Justiça.

Qual é a fortuna de Gusttavo Lima?

Na última semana, o cantor comemorou seu aniversário de 35 anosjunto com a esposa, a influencer Andressa Suita, em Mykonos, na Grécia. O casal está a bordo de um iate, dos mais luxuosos que existe, o Project X (vendido por quase R$ 1 bilhão, segundo sites especializados).

O aluguel diário da embarcação, construída em 2022, custa por volta de 200 mil euros, o equivalente a mais de 1 milhão, na atual cotação.



De acordo com o site Yacht Charter Fleet, o Project X tem acomodações para até 12 pessoas em nove suítes. Os espaços dentro do iate incluem, por exemplo, uma suíte master, uma cabine VIP e cinco cabines duplas.

O cantor, conhecido como o "Embaixador”, vem desfrutando de muito luxo. Recentemente, Gusttavo Lima trocou de jatinho.



Agora, ele é dono de um veículo do modelo Bombardier Global 600, considerado um dos mais luxuosos do mundo e cujo valor costuma ser de mais de R$ 300 milhões. O avião dele tem capacidade para 16 passageiros e conta com autonomia para 15 horas.

Em 2022, o patrimônio do artista já era estimado em cerca de R$ 276 milhões. Naquele ano, ele já era dono de uma fazenda, uma das maiores de Goiás, com três mil metros quadrados de área construída.

A sede da fazenda, com colunas inspiradas nas da Casa Branca, chegou a virar meme nas redes, comparada à arquitetura da loja da Havan.

O lugar tem salas, varandas, escritório, suítes com closet, cozinha íntima, sala de estar rebaixada, varanda gourmet, home kids, academia, sauna, vestiários, casa de apoio com cozinha industrial, dependência de funcionários, quarto para montagem de looks, salão, estúdio fotográfico, piscina de 200 metros quadrados, SPA, fire pit (fogueira enterrada) e garagem para cinco carros de coleção e outros cinco de uso cotidiano.

Gusttavo tem ainda grande apreço por carros tanto antigos quanto novos. Em sua fazenda ele tem, por exemplo, uma Mercedes-AMG GT 63S de R$ 1,8 milhão, além de uma Ferrari 458 Spider vermelha, um Lamborghini Urus amarelo, um Porsche Cayenne, um Lamborghini Aventador, um SUV Cadilac Escalade e um Lincoln Continental 1978.

