Quem ganhou o 'Estrela da casa'? Reality show consagra participante sertanejo como campeão

O programa "Estrela da casa", da TV Globo, chegou ao fim na noite da última terça-feira (1º), consagrando Lucca como o grande vencedor desta primeira edição. Natural de Goiânia (GO), o cantor sertanejo, de 26 anos, levou para casa o título de campeão e o prêmio de R$ 1 milhão para investir na carreira de músico, além de contrato com uma gravadora, gerenciamento de carreira e uma turnê garantida pelo país. Os outros finalistas eram Leidy Murilho, Matheus Torres e Unna X.

Lucca recebeu 41,1% dos votos do público, numa disputa apertada com Matheus Torres, que ficou no segundo lugar do pódio, com 34,8% da preferência dos espectadores. Em terceiro lugar, Unna X obteve 15,8% dos votos. E Leidy Murilho conquistou 8,6%. O resultado foi divulgado durante a transmissão ao vivo do programa, apresentado por Ana Clara.

"Estou muito feliz, viu? Muito feliz! Queria agradecer cada voto de você aí que torceu para o Luccão aqui. Estou muito feliz mesmo, me faltam palavras... Na verdade, a palavra é gratidão. Que Deus possa abençoar a sua vida e retribuir de formas maravilhosas. E sonhe, porque é possível", festejou ele, em vídeo direcionado aos fãs e publicado por meio do Instagram.

