Big Brother Brasil Quem sai do BBB 25? Enquetes mostram disputa apertada; veja parciais Eliminação acontece no programa que será exibido nesta terça-feira (28), na TV Globo

Três duplas estão emparedadas no Big Brother Brasil 2025: Vitoria Strada e Mateus, Diego e Daniele, e Edilberto e Raissa.

Nesta terça-feira (28), uma delas vai deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Quem sai do BBB 25?

Segundo a enquete do Globo, Vitoria Strada e Mateus estão mais cotados para deixar o programa. Eles são os mais votados, com 51,14%.

Na sequência, Edilberto e Raissa aparecem com 43,27%. Diego e Daniele Hypolito gozam de certa folga, com 5,59% dos votos.

Já na enquete da coluna Play, Edilberto e Raissa aparecem como favoritos à eliminação, com 50,79%. Depois vêm Vitoria Strada e Mateus (43,81%) e Diego e Daniele (5,4%).

Como o paredão foi formado?

O paredão foi definido no programa que foi ao ar neste domingo (26).

No início do reality, Camilla atendeu ao Big Fone e conquistou a imunidade para si e sua dupla, Thamiris.

Elas também precisaram indicar uma dupla para o paredão: Edilberto e Raissa.

Anjos da semana, Diego e Daniele Hypolito imunizaram a dupla Aline e Vinícius.

Assim, diante das imunizações, só restou para os líderes Diogo Almeida e Vilma indicar VItoria Strada e Mateus, que já estavam Na Mira do Líder, ao paredão da vez.

Diego e Daniele, por sua vez, foram escolhidos pelos votos da casa.

Terminaram a votação do confessionário empatados com Eva e Renata, mas foram pra berlinda de vez após o voto de minerva dos líderes Diogo e Vilma.

