Ralf faz turnê nos EUA uma semana após morte de Chrystian e ganha apoio de fãs: ''Buscando alegria''

O cantor Ralf realizará uma pequena turnê pelos Estados Unidos, a partir da próxima sexta-feira (28), uma semana após a morte do irmão Chrystian, com quem formava uma bem-sucedida dupla. O fato alimenta uma polêmica iniciada na última sexta-feira (21), quando o artista fez seu primeiro show solo apenas dois dias depois de perder o parceiro musical.



Nas redes sociais do sertanejo, a maioria dos fãs vem defendendo Ralf das críticas, ressaltando que ele precisa continuar trabalhando para viver. "O melhor jeito de esquecer a tristeza é buscando a alegria", escreveu um seguidor.

A primeira apresentação de Ralf nos EUA acontece em Filadélfia, na Pensilvânia, na próxima sexta-feira (28). Em seguida, o artista segue para Danbury, em Connecticut, no sábado (29), e depois sobe ao palco num espaço em Framingham, em Massachussetts, no domingo (30). "Final de semana promete e quero encontrar com todos vocês", escreveu ele, por meio das redes sociais.

Parte dos admiradores de Chrystian e Ralf consideram que o cantor deveria ter suspendido a agenda profissional nesse período de luto. "Penso que dentro de você esteja um vazio e uma tristeza grande", escreveu um fã, por meio do Instagram. Outros vêm afirmando que a atitude soa como falta de respeito ao legado do irmão.

Primogênito de Chrystian, o músico Flávio Alexandre veio a público, no último domingo (23), para defender o tio. Ele revelou que, na última sexta-feira (21), Ralf estava em frangalhos e quase não conseguiu se apresentar diante da plateia devido à tristeza pelo luto com a morte do irmão. Mas que o cantor preferiu honrar todos os compromissos profissionais.

"Antes da passagem de som do show, ele subiu no palco praticamente carregado. Ele estava desmontado. Na hora que ele entrou no palco, ele se recompôs, parecendo que estava recebendo uma energia tão positiva do público, com ele ali, que ele conseguiu cantar conforme dava. E, quando acabou o show, ele saiu do palco e teve que se apoiar. Ele desmontou depois do palco. E o povo está falando que ele não se importa com o irmão... Cara, tem gente com pedra no coração", afirmou o filho mais velho de Chrystian.

Flávio contou que a família tem acompanhado todas as colocações negativas que vêm sendo compartilhadas, nas redes sociais, sobre o tio. E lamenta a onda de ódio neste momento de luto. "É impressionante. Eu sei que estão falando muita coisa. Mas eu não me importo. Eu sei que cada um me julga de um jeito, e ninguém me conhece. Mas falar dele assim... Estou achando muito triste", relatou o filho mais velho de Chrystian.

Quem foi Chrystian?

Chrystian ficou famoso pela dupla sertaneja formada com o irmão, Ralf. A dupla Chrystian & Ralf iniciou a carreira em 1983 e se apresentou até o ano 2000. Após um ano sem atividades, voltaram a trabalhar juntos em 2001, anunciando a separação definitiva em 2021. Juntos, venderam mais de 15 milhões de cópias de seus álbuns, acumularam milhões de views no YouTube e uma coleção de discos de ouro e platina.

Chrystian morreu na noite do dia 20 de junho após sofrer um choque séptico em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades. Ele estava internado no Hospital Samaritano, na capital paulista. A missa de sétimo dia acontecerá nesta quarta-feira (26), às 19h30, na Paróquia Santuário Nossa Senhora da Salete, no bairro de Santana, em São Paulo, com participação de fãs.

