Mil Centro mergulha na ancestralidade dos Andes a partir da gastronomia; confira dica de viagem

Que Cusco, no Peru, é destino de milhares de turistas, não é novidade. Via de regra, os viajantes seguem um roteiro partindo de Lima, passando por Cusco e tendo o hipnótico conjunto arquitetônico inca Machu Picchu como ponto focal da viagem.

Mas esta matéria tem gostinho de surpresa boa e revela que é possível se conectar com a densa cultura pré-hispânica a partir da... gastronomia. Me acompanha nessa trip deliciosa e repleta de sensibilidade.

A 3,568 metros acima do nível do mar, na área rural de Moray, há aproximadamente duas horas do centro de Cusco, um projeto cultural e gastronômico salta aos olhos. Pilotado pelo trio Pía León e Virgilio Martinez, ambos chefs de cozinha, e Malena Martinez, médica e irmã de Virgilio, o Mil Centro é o ponto de partida para uma experiência emocionante com a cultura dos povos andinos vizinhos dali, pois promove o diálogo e o intercâmbio interdisciplinar com o entorno.

De dentro pra fora

A sede do Mil acomoda laboratório de pesquisas, loja e um elegante restaurante com menu degustação de oito etapas assinado por Pía León, eleita a Melhor Chef Mulher em 2022 pelo ranking 50 Best Restaurants, e o chef executivo Luis Valderrama, servido de forma quase ritualística e, obviamente, explorando insumos locais, que ora nos são velhos conhecidos, como a batata cozida, ora soam como completos estranhos: a mesma batata é preparada como chuño - um ingrediente desidratado feito com batata amarga e resistente ao frio, e exposta às baixas temperaturas da noite nos Andes, em seguida descongeladas e esmagadas até render todo o líquido do tubérculo.



Entretanto, o pulo do gato da experiência à mesa é o que vem antes dela. Segue o fio.

O Mil, em Moray, Cusco, é um centro de pesquisas + restaurante. Foto: Vanessa Lins/Cortesia

Antes de se sentar à mesa do Mil, não dispense a imersão Warmi - uma caminhada nas montanhas para conhecer o dia a dia das mulheres warmi - nativas que falam língua própria, autóctone, o quechua, e responsáveis por atividades cotidianas nos Andes, como tocar e tosar ovelhas, mas, sobretudo, pela preservação e perpetuação de uma atividade que é o coração da cultura local: a tecelagem manual.



As warmi lapidam a lã com grandes agulhas semelhantes às de tricô, tentam amavelmente nos esninar os primeiros pontos, enquanto caminham pelo pueblo, não param um minuto, falam sobre seus costumes, nos convidam a entrar em suas casas e servem infusões preparadas com ervas colhidas na vizinhança - e que têm significados diferentes: dar boas-vindas, revigorar, um agradecimento à pacha mama.



As warmi são pura delicadeza e gentileza.

O Mil Centro fica a 3,568 mil metros acima do nível do mar, em Cusco. Foto: Vanessa Lins/Cortesia

Pacha mama

Ao longo da caminhada pela montanha, temos acesso aos detalhes da vivência no pequeno pueblo, faz-se algumas paradas para descanso e contemplação da paisagem, e para se conectar com à natureza, que é a mandatária absoluta dos hábitos locais.



O povo desses campos respeita a mãe natureza como a grande entidade espiritual e com ela estabelece uma convivência comovente em concordância com as características únicas daquele pedaço de chão que respira ancestralidade.



De fora pra dentro

Nem se chega ao fim da caminhada para sentir que algo mudou as nossas sinapses. A energia pura dos Andes, os ensinamentos de um povo ancestral e os diversos estímulos exóticos fazem da imersão a preparação perfeita para a refeição igualmente perfeita servida em seguida no Mil, pensada e executada com os ingredientes nativos e técnicas minuciosas que terminam por dar um sacolejo e provocando o nosso sensorial.



As warmi e o Mil ensinam algo que parece óbvio, mas que se perde o tempo todo: as boas relações são sustentadas em reciprocidade e colaboração.

*A jornalista viajou ao Peru a convite da chef Pía León e da Agência Síbaris

SERVIÇO

Mil Centro

Onde: 53km NE, Moray, Maras, Cusco - Peru (a 3,568 metros acima do nível do mar)

Funcionamento: almoço - de terça a domingo, das 12h às 14h30; imersões - de terça a domingo, às 9h30

Reservas: [email protected]

Site: milcentro.pe

Instagram: @milcentro



