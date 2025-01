Ratos, croissants e camisas listradas: em resposta à "Emilia Pérez", atores satirizam a França

A- A+

Aclamada por alguns (e com 13 indicações ao Oscar), mas alvo de críticas por outros, “ Emilia Pérez” tem causado debates sobre sua representação da cultura e do cotidiano mexicano. No México, claro, as críticas foram maiores, especialmente pela ausência de artistas locais no elenco. Nos últimos dias, um grupo de atores decidiu até fazer uma “homenagem” ao filme, protagonizado pela atriz espanhola Karla Sofía Gascón, que interpreta uma narcotraficante em plena transição de gênero.

O curta-metragem de 28 minutos, “Johanne Sacrebleu”, caiu nas graças dos internautas do país latino e rapidamente alcançou quase um milhão de visualizações. O filme é dirigido pela artista trans Camila Aurora González em uma semelhança com Sofía Gascón, primeira transexual a ser indicada ao Oscar de melhor atriz.





Em geral, o curta retrata vários clichês franceses, como a aparição de ratos pela cidade, por exemplo. A história leva em conta ainda histórias envolvendo o estereótipo do francês que come croissants e baguetes, além de se vestir com camisetas listradas. Ah, e o elenco é composto apenas por atores mexicanos, que cantam em francês. Assista:

“E o projeto que tanto esperavam finalmente está pronto! Vocês não fazem ideia do quanto amo cada um por terem contribuído, colocando seu grãozinho de areia para que isso se tornasse realidade”, diz a apresentação do filme publicado no YouTube.

O curta ganhou até uma página no IMDB e conta até o momento com nota 9,9 em um universo de 10. “A verdadeira vida dos franceses em um musical feito por pessoas no México. Ele conta a épica história de baguetes, croissants, queijos com cheiro forte e as dificuldades de não tomar banho todos os dias”, diz a descrição de “Johanne Sacrebleu”.

