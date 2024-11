A- A+

Famosos Ravi, nome do novo bebê de Viih Tube e Eliezer, é um dos preferidos no Brasil; entenda Filho do casal já chega ao mundo com 180 mil seguidores em seu próprio perfil

Ravi já chega popular, e não apenas pelos pais famosos. Sim, o nome do segundo filho do casal de ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, que nasceu na noite desta segunda-feira (11), é um dos mais registrados no Brasil nos últimos dois anos.

De acordo com um levantamento realizado pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), os substantivos próprios Ravi, Gael, Davi, Noah e Isaac são os que mais cresceram, de 2023 pra cá, figurando entre os mais frequentes termos na lista dos 30 nomes mais escolhidos por pais em solo nacional.

Num Stories publicado na conta da mãe, foi informada a data do nascimento de Ravi, o horário (19h49), o peso do bebê (3,76kg) e o tamanho (49cm). O casal já é pai de Lua, de quase 1 ano e sete meses.

Desde 2020, Miguel é líder entre os novos nomes masculinos no país — em 2023, foram 25,1 mil registros.

Entre as meninas, Helena é o substantivo próprio de maior sucesso (foram cerca de 23 mil bebês que receberam esse nome). A lista é seguida pelos seguintes nomes: Gael; Theo; Arthur; Heitor; Maria Alice; Alice; Davi; e Laura.

Nome é alvo de piada

Por parte de alguns seguidores, Viih Tube e Eliezer se tornaram alvos de piadas, nas redes sociais, após revelarem que o segundo filho se chamará Ravi.

Com origem no sânscrito, língua ancestral do Nepal e da Índia, o termo significa "Sol" ou "Deus do Sol".

Seguidores dos influenciadores digitais brincaram que os influenciadores digitais estão buscando constituir na família um " verdadeiro sistema solar", já que eles já são pais de Lua.

"Ravi significa Sol, então ficou a dupla Lua e Sol (Ravi). E o terceiro filho, como vai se chamar?", questionou uma seguidora de Viih Tube.

A brincadeira ganhou tração nas redes sociais, e vários internautas passaram a especular qual seria o nome de um possível terceiro filho do casal. "Eclipse?", sugeriu uma pessoa.

Outras palavras foram citadas, entre as quais "neblina", "chuva", "meteoro", "constelação", "Terra", "estrela", "nuvem", "galáxia"... Houve também quem sugerisse Solimar e Marisol, junção de "sol" e "mar".

Em maio, logo após anunciar o nome do novo bebê, Viih Tube e Eliezer criaram uma conta para o filho no Instagram.

Num só dia, o perfil dedicado à criança ganhou uma média de 5,8 mil seguidores a cada hora. Até o momento, a conta já acumula 180 mil seguidores.

Os ex-BBBs realizaram uma live para revelar o nome do novo filho e lançar o perfil no Instagram. O evento foi uma grande produção, com direito a decoração especial e convidados num palco, algo que ambos já costumam realizar com a primogênita.

A festa de primeiro aniversário de Lua, por exemplo, durou três dias, num resort, e custou cerca de R$ 3 milhões.

