"Redes de cuidado": documentário foca na gestão da atenção primária em saúde durante a pandemia

“Redes de cuidado: atenção primária em tempos de emergências em saúde”, documentário dirigido por Jefte Amorim e Andrea Trigueiro, será lançado nesta segunda-feira (16), com sessão no Cinema do Museu, da Fundação Joaquim Nabuco, às 16h.

A produção audiovisual lança um olhar para o papel da Atenção Primária em Saúde (APS), principal ponto de contato da população com o Sistema Único de Saúde (SUS), no enfrentamento da pandemia de Covid-19. As gravações ocorreram entre janeiro e setembro deste ano.

Para a realização do filme, foram ouvidas 30 pessoas (21 entraram na montagem final), entre profissionais, especialistas e pacientes do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe. Elas dividem com a câmera suas experiências relacionadas às ações da APS em meio à crise sanitária global.



“O maior desafio na condução do filme foi conseguir sintetizar dois anos de experiências tão intensas em 45 minutos. São histórias de medo, de dor, de tristeza, de luta, mas também de esperança, transformação, pró-atividade e protagonismo. Todas elas, ainda que com semelhanças, são únicas e circunscritas em uma realidade municipal singular”, comenta Jefte Amorim.

A ideia do filme surge como um desdobramento de uma pesquisa acadêmica financiada pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe) e coordenada por Bernadete Perez, professora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O estudo buscou trabalhadores e usuários dos sistemas de saúde em situação de vulnerabilidade social, para analisar a compreensão deles sobre sua relação com a saúde e com o SUS.

Com o documentário, a proposta é democratizar o acesso às informações encontradas na pesquisa. “Ao apresentar esses resultados em outra linguagem para além da formal, o objetivo é causar um impacto direto em visibilidade, a partir da narrativa real das pessoas que vivem nesses territórios de muita exposição a uma alta carga de doenças”, pontua Bernadete. “Ao fim, pesquisa e filme se tornam materiais complementares para leitura da realidade vivenciada”, conclui Jeft.

A construção do produto audiovisual se deu em conjunto entre a equipe da pesquisa e os diretores. “O nosso papel no filme foi o de mediação. O que a gente quis evidenciar é que os pesquisadores ficaram no olho do furacão e não só trancados dentro dos muros da universidade. Botamos a mão na massa, apoiando comunidades e diferentes gestões em saúde”, defende Bernadete.

Mostrando falhas e acertos nos trabalhos conduzidos durante a crise sanitária estabelecida pelo SARS-Cov-2, a obra proporciona uma reflexão sobre como o País tem se diante da iminência de novas emergências em saúde.

“As falas vindas da população acendem todas as luzes vermelhas, servindo de alerta sobre como as pessoas estão vivendo nesses territórios com tantas vulnerabilidades. O documentário expressa a necessidade de fortalecimento da atenção primária, partindo da combinação de ações próprias de vigilância em saúde, para trazer respostas a esses desafios”, afirma a pesquisadora.

Serviço:

Lançamento do documentário “Redes de cuidado: atenção primária em tempos de emergências em saúde”

Quando: hoje, às 16h

Onde: Cinema do Museu - Fundação Joaquim Nabuco (Av. Dezessete de Agosto, 2187, Casa Forte - Recife)

Entrada gratuita

