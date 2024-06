Foto de rei e rainha da Holanda com rapper condenado por abuso de menor gera escândalo internacional

A- A+

O rei e a rainha da Holanda estão em turnê pelos Estados Unidos. A ronda começou esta semana com um passeio pela capital do estado da Geórgia, Atlanta. Lá, desfrutaram de diversos encontros bilaterais e até de encontros focados no ativismo social, algo que a monarca, Máxima Zorreguieta, costuma fazer diariamente através de diferentes organizações na Holanda.

O glamour da viagem não encobriu o escândalo internacional que se instalou depois de o casal tirar fotos e celebrar o encontro com o rapper Frenna, acusado e condenado por abuso sexual de menor no Suriname.

Máxima e Willem-Alexander curtiram alguns dias felizes de verão nos Estados Unidos, entre risadas, acordos comerciais com empresários holandeses e reuniões formais com o governador do estado da Geórgia, Brian Kemp, e a primeira-dama, Marty Kemp. Além disso, reservaram um momento para relaxar e promover seus interesses pela cultura e pela ciência.

A monarca argentina foi quem chamou a atenção de todos pelos looks que escolheu para cada ocasião, e seu penteado pitoresco se destacou. Depois de passar pelo centro Martin Luther King Jr., que promove a filosofia e metodologia da não-violência, os reis foram para o estúdio de gravação de hip-hop Patchwerk Recording Studios, famoso em todo o mundo porque lá foram criados alguns dos álbuns de artistas renomados, como Madonna e Beyoncé.

Os monarcas foram incentivados a tocar nos botões do estúdio e tentavam compor músicas. Ao mesmo tempo, diversos produtores mostravam-lhes alguns truques e pontos a serem levados em consideração na hora de gerar uma melodia. A interação foi captada num vídeo que a Casa Real Holandesa partilhou nas suas redes sociais. As imagens mostravam Máxima e Willem-Alexander em meio à brincadeira, como se fossem duas crianças.

Minutos depois, os reis posaram ao lado de Frenna, enquanto o rei elogiava o trabalho do rapper. O chefe de Estado holandês disse que muitos jovens ficariam com ciúmes ao vê-lo com uma estrela do rap. O cantor retribuiu e, em tom de humor, garantiu que muitos mais idosos ficariam com ciúmes dele por compartilhar uma foto com sua alteza real.

As risadas, abraços e cumprimentos não passaram despercebidos nas redes sociais, nas quais diversas pessoas reagiram com angústia após a fotografia dos monarcas e do polêmico rapper.

Quem é Frenna?

Em 2016, o cantor holandês nascido em Haia, Frenna, foi preso por suspeita de abuso sexual, juntamente com outros rappers daquele país, como Priceless e KM, do grupo de rap SFB, segundo o The Daily Herald. O evento aconteceu em Paramaribo, capital do Suriname, durante um passeio.

O meio de comunicação espanhol Vanitatis explicou, na época, que o rapper fez circular nas suas redes sociais fotos inapropriadas de uma menor em atos considerados abuso sexual, sem o consentimento dela. Eles foram condenados à prisão. Como já haviam cumprido parte da sentença, puderam terminar de pagá-la em liberdade condicional.

Sete anos depois do caso, os cantores reconheceram o seu erro e admitiram que não sabiam a idade da jovem com quem posaram. No entanto, a atitude considerada maliciosa estava presente e causaram danos à saúde física e à imagem da vítima. O crime não saiu da consciência coletiva das pessoas, que imediatamente se lembraram da situação quando Máxima e Willem-Alexander apareceram numa foto com Frenna.

Em publicação que o internauta RickEversRoyal, replicou, o casal recebeu uma série de mensagens críticas como: "Que tristeza eles se sentirem orgulhosos disso, [com] o nojento pedófilo condenado"; "Que vergonha"; "Isso me fez vomitar" e "Eu não gostaria de tirar uma foto com ele".

