Rapper NLE Choppa surpreende ao sair de caixão durante show

O rapper americano NLE Choppa surpreendeu os fãs numa apresentação em que apareceu no palco saído de um caixão. Na ocasião, ele cantou a música "Slut Me Out 2", e o vídeo foi compartilhado no Instagram de DJ Akademiks.

"Eles tentaram matar o NLE Choppa, mas "Sl*t Me Out 2" tá vivão", dizia a legenda.

As opiniões dos seguidores da página divergiram sobre a atitude do músico.

"Eu nunca me colocaria num caixão, é melhor esses garotos pararem de fletar com a morte", escreveu uma pessoa.

"O cara está só aproveitando a vida", disse outra.

Quem é NLE Choppa?

Bryson Lashun Potts nasceu em 2002, em Memphis, Tennessee. Ficou famoso em 2019 com a música "Shotta Flow", que viralizou no YouTube e no streaming e conseguiu boas posições na Billboard.

Ele vem ao Brasil pela primeira vez se apresentar no festival Trap Card, no dia 28 de setembro, no Canindé, em São Paulo.

