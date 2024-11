A- A+

liam payne Relembre a relação entre Liam Payne e a mãe de seu filho, Cheryl Cole Cantora britânica e ex-vocalista do One Direction foram casados por dois anos

Presente no velório de Liam Payne nesta quarta-feira (20), na cidade de Amersham, no condado de Buckinghamshire, ao sul do Reino Unido, Cheryl Cole se emocionou na despedida ao ex- One Direction, com quem tem um filho, Bear Grey, de sete anos.

O corpo de Liam chegou à igreja por volta de 10h (no horário de Brasília), em uma charrete adornada com flores que escreviam as palavras "papai" e "filho".

O funeral foi fechado e reservado a familiares e amigos.

A cantora britânica conheceu Payne quando era jurada do The X Factor, programa em que a boy band foi revelada. Os dois se conheceram em 2008, quando Payne fez uma audição para o programa, ainda com 14 anos.

Quando assumiram o relacionamento, o cantor foi criticado publicamente por namorar uma mulher dez anos mais velha. Em 2017, eles anunciaram o nascimento de seu primeiro filho, e, no ano seguinte, veio a separação.

Payne foi encontrado morto no dia 16 de outubro após cair do terceiro andar do Hotel Casa Sur, em Buenos Aires. O cantor morreu devido a "múltiplos traumatismos" e "hemorragias internas e externas" após a queda da varanda do hotel, segundo a autópsia.

O músico britânico havia consumido álcool, cocaína e um antidepressivo antes de morrer, informou em 7 de novembro a Justiça argentina.

Dois dias após a morte de Payne, Cheryl Cole publicou em seu perfil no Instagram uma foto do cantor com o filho, e escreveu que o músico “não era apenas uma estrela pop e celebridade”, destacando diversos papéis que ele assumiu na vida pessoal durante a vida, inclusive como pai.



“Ele era um filho, um irmão, um tio, um querido amigo e um pai do nosso filho de 7 anos. Um filho que agora terá que enfrentar a realidade de nunca mais ver seu pai”, escreveu a artista. Junto à mensagem, Cheryl publicou uma foto de Liam com o filho, ainda bebê, em uma cama.

“À medida que tento navegar por este evento devastador e lidar com meu próprio luto neste momento indescritivelmente doloroso, gostaria gentilmente de lembrar a todos que perdemos um ser humano”, disse ela ainda, recebendo mensagens de apoio de seus seguidores.

Além de Cheryl, estavam presentes à cerimônia a modelo e atriz americana Katie Cassidy, namorada do cantor; os pais do músico, Geoff e Karen Payne; e os outros ex-membros do One Direction: Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik.

Simon Cowell, jurado do programa X Factor, que revelou o One Direction, e ex-empresário da banda, também foi à cerimônia.

Três pessoas foram acusadas pela Justiça argentina pela morte de Payne.

Uma delas foi o acompanhante do cantor durante sua estadia em Buenos Aires, acusado de abandono de pessoa seguido de morte (crime que acarreta uma pena de 5 a 15 anos) e de fornecimento de entorpecentes.

O segundo acusado é um funcionário de um hotel que, segundo a acusação, "deve responder por dois fornecimentos comprovados de cocaína a Liam Payne".

O terceiro é outro fornecedor de drogas que é "acusado de outros dois fornecimentos claramente comprovados durante dois momentos diferentes em 14 de outubro".

O corpo do músico foi transferido para o Reino Unido no início de novembro, em um voo em que também viajou o seu pai, Geoff Payne.

