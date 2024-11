Tatá Werneck: relembre três vezes em que a comediante fez o público chorar de emoção em vez de rir

A- A+

A atriz e comediante Tatá Werneck foi às lágrimas no episódio mais recente do programa de entrevistas "Lady Night", exibido pelo canal Multishow na última segunda-feira (4). Em conversa com a colega Débora Falabella, a apresentadora da atração bem-humorada relembrou um abuso que sofreu na infância e se emocionou ao falar publicamente acerca do assunto pela primeira vez. O público se comoveu junto - e não foi a primeira vez.

Em agosto, ela recebeu Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, que conteve as lágrimas ao falar sobre a orientação sexual do filho, morto em 2021 vítima de Covid-19. Ela contou que tinha que lutou muito para proteger Paulo Gustavo do preconceito. "A vida exigiu de mim ser essa mãe forte, que segurou a onda", lembrou. "E as pessoas pensam que eu sou uma pessoa maravilhosa: 'Eu não sou, não'. Todo mundo tinha que ser assim, não precisava ser escrachada como eu sou. Mas todo mundo pode ser".

Depois, foi a vez de Tatá se emocionar ao ver Déa cantar a música "Fascinação". "Você me emociona muito", disse a apresentadora, com os olhos marejados.



Em 2022, ela recebeu seu pai, Alberto Argueles , no "Entrevista com especialista", famoso quadro de seu programa "Lady night". A humorista se declarou para o pai, que é editor de livros e na época tinha 68 anos.





"Vocês sempre me incentivaram muito. Se você não tivesse acreditado em mim eu realmente não teria conseguido nada. Vocês tinham muita preocupação de que caminho eu ia seguir, mas sempre acreditaram nos meus sonhos. Eu era expulsa das escolas todas, as pessoas diziam que não conseguiam me educar. E vocês sempre falaram: "Filha, você quer ser atriz? Faz faculdade de teatro". Sempre me deram o suficiente e o mais importante, que era o entusiasmo de vocês e a fé de que eu ia conseguir. E hoje, exatamente pelo pai e pela mãe que eu tenho que eu consegui estar aqui. Então muito obrigada pai. Realmente vocês foram fundamentais para eu realizar meus sonhos, porque acreditaram em mim mesmo quando eu não acreditava"

Em suas redes sociais, Tatá compartilhou esse momento do programa, e recebeu comentários carinhosos de famosos como Sandy, Maria Flor, Rafael Zulu, Claudia Leitte e Astrid Fontenelle. Larissa Nunes, Maíra Charken e Gabi Martins disseram que choraram com a publicação.

Quando Tatá Werneck estava à espera da primeira filha, Clara Maria, conversou com Taís Araujo, mãe de João Vicente e Maria Antônia. O resultado foi um desabafo sobre maternidade, que levou às lágrimas ambas as mulheres.



Taís lembrou de um episódio marcante sobre sua relação com o filho João Vicente:

"No aniversário dele de um ano, eu vim gravar, metida à fortona, e no meio da cena, eu comecei a chorar. As pessoas perguntaram: 'por que você está chorando?'. E eu falei: "meu aniversário faz um ano hoje e eu estou aqui'. Por que não pedi esse dia de folga?" A festa não era naquele dia, mas era o aniversário dele de um ano. Tem flexibilidade, eu podia ter pedido aquele dia para ficar com ele, me arrependi pra caramba por não ter passado"

