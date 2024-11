A- A+

famosos Com Covid pela quinta vez, Ana Maria Braga é afastada do "Mais você" Apresentadora é substituída por Talitha Morete e Fabricio Battaglini e ficará afastada do trabalho na TV Globo por tempo ainda indeterminado

A apresentadora Ana Maria Braga foi afastada do comando do programa " Mais você", da TV Globo, após ser diagnosticada com Covid. Esta é a quinta vez que a paulistana de 75 anos testa positivo para a doença. Por meio das redes sociais, ela disse que está bem, apenas com sintomas de gripe, mas reforçou que o quadro exige repouso e cuidados especiais. "É um vírus que ainda requer cuidados. Eu vou ficar bem, assistindo ao programa", afirmou.

Quem assume a apresentação da atração matinal, ao longo dos próximos dias, são Talitha Morete e Fabricio Battaglini. "Estou em casa porque estou com essa voz meio sexy desde ontem. Eu liguei para a minha médica e ela falou que ia me dar um remédio, podendo ser uma virose qualquer", contou Ana Maria Braga, numa referência bem-humorada à voz rouca, um dos sintomas da doença.

Em seguida, a apresentadora acrescentou que a médica recomendou a compra de um teste de Covid para averiguar a possibilidade da doença. Com a confirmação, ela se manterá afastada do comando do "Mais você" por tempo ainda indeterminado.

"Estou ótima e estou bem. Além da voz, não estou sentindo nada, mas deu positivo. E eu não posso (continuar trabalhando assim). Há regras na TV Globo que dizem, que, se tiver com Covid, apesar desse vírus estar mudando de cara, não é permitido por motivos óbvios", explicou a apresentadora.

Veja post completo da apresentadora

Veja também

perda Sabrina Sato perde o bebê que esperava com o ator Nicolas Prates, na 11ª semana de gestação