famosos Tatá Werneck relembra abuso e chora em entrevista com Débora Falabella no "Lady Night" Apresentadora de programa no Multishow relembra situação de violência sexual sofrida na infância e se emociona: 'Se eu pudesse fazer qualquer coisa para sobreviver, eu faria'

A atriz e comediante Tatá Werneck foi às lágrimas no episódio mais recente do programa de entrevistas " Lady Night", exibido pelo canal Multishow na última segunda-feira (4). Em conversa com a colega Débora Falabella atriz indicada ao Prêmio Shell de Teatro, neste ano, pelo trabalho na peça "Prima Facie", sobre violência sexual , a apresentadora da atração bem-humorada relembrou um abuso que sofreu na infância e se emocionou ao falar publicamente acerca do assunto pela primeira vez.

"Eu fui assistir à peça com os meus pais. Nunca falei disso, porque tenho medo... E eles lembraram de quando eu sofri uma coisa super séria, e as perguntas que eram feitas eram sempre me diminuindo e me descredibilizando, como se eu não estivesse falando a verdade. Desculpe, gente. Perdi o controle", afirmou Tatá, sem conter o choro.

Tatá Werneck prosseguiu, relembrando a reação dos pais à época. "Então, eles falavam: 'Como é que ele (o abusador) era? Mas você estava vestindo o quê? E ele? Você estava assim? Por que você não gritou? Por que você não chamou a polícia?'. E tudo isso porque eu estava com medo! Eu estava desesperada. Eu lembro que só pensava assim: 'Preciso sobreviver'. Se eu pudesse fazer qualquer coisa para sobreviver, eu faria. Assim... Passaram-se alguns anos, mas ainda fico temerosa de falar sobre isso", relatou a comediante. Tatá Werneck prosseguiu, relembrando a reação dos pais à época. "Então, eles falavam: 'Como é que ele (o abusador) era? Mas você estava vestindo o quê? E ele? Você estava assim? Por que você não gritou? Por que você não chamou a polícia?'. E tudo isso porque eu estava com medo! Eu estava desesperada. Eu lembro que só pensava assim: 'Preciso sobreviver'. Se eu pudesse fazer qualquer coisa para sobreviver, eu faria. Assim... Passaram-se alguns anos, mas ainda fico temerosa de falar sobre isso", relatou a comediante.

A humorista compartilhou um registro do momento, por meio de publicação no Instagram, e agradeceu o apoio de Débora Falabella. "Uma das maiores atrizes do país e uma das melhores pessoas que conheço. Que bom que foi com você que falei sobre isso, minha amiga. Te amo muito", escreveu ela, em recado para a colega. No mesmo post, Débora Falabella deixou um comentário: "Eu te amo".

