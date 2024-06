A- A+

musical Reynaldo Gianecchini mostra ensaio de dança Vogue para musical "Priscilla: A Rainha do Deserto" Gianecchini interpreta a drag queen Tick

Performático e de salto, o ator Reynaldo Gianecchini postou em suas redes sociais um vídeo mostrando o ensaio de dança Vogue.

A coreografia faz parte da preparação para o musical "Priscilla: A Rainha do Deserto", em que interpreta a drag queen Tick.

Na publicação no Instagram, Gianecchini destacou o desafio de interpretar a personagem.



"Fazer uma drag tem sido um desafio gigante e que bom poder contar com tantos profissionais incríveis! Venham ver, tá muito lindo tudo!", afirmou o ator.

O espetáculo, baseado no filme de 1994, estreia nesta sexta-feira (7), no Teatro Bradesco, em São Paulo. O elenco conta com Diego Martins, que também vive uma drag queen.

Ainda nas redes sociais, Reynaldo Gianecchini publicou uma foto ao lado da coreógrafa Mariana Barro, com quem aprendeu Vogue.

A dança, marcada por poses, caras e bocas, faz parte da comunidade ballroom, originária em Nova York, na década de 1970, e que espalhou no mundo como movimento político de ocupação de espaços e celebração à diversidade.

