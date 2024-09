A- A+

FURTOS Rock In Rio: 214 celulares foram furtados nos dois primeiros dias do festival "Quando vi a minha pochete estava aberta e o celular não estava mais", lamenta frequentador do festival

Neste domingo (22), o Rock in Rio está no seu sétimo e último dia e, até o momento, o evento teve ao menos 214 furtos de celular dentro da Cidade do Rock, mas o número pode ainda maior — considerado que corresponde apenas aos dois primeiros dias da edição (faltam ainda cinco para contabilizar).

Em levantamento da Secretaria da Defesa do Consumidor junto a Polícia Civil, que disponibilizou o atendimento na área interna, no primeiro dia foram constatados 41 furtos de celular. Já no segundo dia, foram registrados 78 de maneira remota e 95 no próprio festival. O balanço com o número total dos sete dias ainda não foi divulgado pela Polícia Civil.

No primeiro final de semana, Leonardo Augusto Garcez, de 34 anos, estava curtindo o seu segundo dia de festival quando, durante o show do banda Incubus, no Palco Sunset, foi empurrado por outras pessoas e teve sua bermuda puxada.

— Quando consegui me equilibrar e coloquei a mão no bolso já vi que tinham tirado meu celular. E o meu bolso tem zíper! Vim com essa bermuda já por segurança e não adiantou.

O gerente de vendas veio de São Paulo para aproveitar o sábado e o domingo do festival e até pretendia voltar outro dia. Ele já tinha vindo em outras edições, mas é a primeira vez que não saiu satisfeito.

— Na entrada eles não estão revistando. Eu mesmo entrei com mochila, canga enrolada e outros itens. Não olharam e nem passaram detector de metal na minha mochila e nem nos meus amigos. Se eu estivesse com uma arma de fogo ou faca no meio da canga, por exemplo, só saberiam se eu fizesse alguma coisa com alguém aqui dentro. E pelo visto tem bastante gente que também foi lesada — lamenta o paulista que só conseguiu registrar o furto com o endereço da mãe, moradora do Rio.

Outros dois jovens que não quiseram se identificar também foram furtados nos primeiros dias. A estudante de fisioterapia, de 21 anos, alega que também foi empurrada enquanto caminhava de um palco para o outro.

O outro rapaz, de 26 anos, precisou ser encaminho a outro setor porque não é morador do Rio de Janeiro. Ele estava participando de uma roda punk quando sentiu que a pochete foi puxada com os pertences dentro.

Apesar de ainda não se ter os números desta semana contabilizamos, no segundo final de semana os furtos de celular continuaram. Na ida do show da Katy Parry para a apresentação de Xuxa, o criador de conteúdos digitais Marcelo Rocha, de 26 anos, só se deu conta de que tinha sido furtado quando pegou o celular para registar o momento.

— Eu até senti que tinha levado um esbarrão, mas achei que tinha sido uma situação comum. Quando vi a minha pochete estava aberta e o celular não estava mais. É uma situação muito chata porque a gente vem para se divertir e acontece isso. E eu ainda trabalho com o celular — lamenta.

Os dados coletados pelos órgãos competentes serão encaminhados à organização do evento para que seja apurado se os consumidores foram lesados por falta de segurança na área interna. Caso seja devido a falta de fiscalização de segurança do Rock in Rio, eles devem ter seus danos reparados.

Segundo a Polícia Civil, este ano unidade policial montou um esquema especial para os dias de evento. Uma projeção da delegacia da Barra da Tijuca foi instalada na Cidade do Rock e agentes atuaram no acolhimento especializado de pessoas em situação de vulnerabilidade.

“A Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) atuou com esquema especial durante os sete dias de Rock in Rio. Ao todo, foram 1.675 agentes mobilizados, sendo 714 exclusivamente no interior do evento — um aumento de 30% em relação à edição anterior. Na Cidade do Rock, foi instalada uma projeção da 16ª DP (Barra da Tijuca) para atender às ocorrências que porventura aconteçam”, declara a Polícia Civil.

Ainda segundo a instituição, os agentes atuaram em sete pontos de atendimento do evento, onde foram disponibilizados tablets para registros de ocorrência on-line.

