ROCK IN RIO Zeca Pagodinho reúne sambistas, enfileira clássicos e faz público cantar alto no Rock in Rio Cantor recebeu Alcione, Diogo Nogueira, Maria Rita, Xande de Pilares e Jorge Aragão no Palco Sunset neste sábado (21)

Copos para o alto para saudar e brindar a chegada de Zeca Pagodinho, que abriu o Para sempre Samba, no Sunset. O cantor começou com a canção “Camarão que dorme a onda leva” e que enfileirou clássicos como “Quando a gira girou” e “Ser Humano”.

Em alguns momentos, o anfitrião esboçou umas reclamações. Mas, sem perder o carisma, chamou o primeiro convidado: Diogo Nogueira, que entrou com “Lamas nas ruas”.



No embalo deixado pelo filho de João Nogueira, “Mutirão de amor” foi cantada por Alcione, ovacionada pelo público ao chegar e sentar ao lado de Zeca, que preferiu assistir a vida e logo fez seu pedido: “canta a minha preferida”. Sem perder tempo, Alcione canta o primeiro verso, enquanto é admirada por Zeca.





Um dos pontos altos foi o momento em que “Ogum”, foi cantada. Olhos fechados, celulares com as câmeras ligadas e muita fé, conduziram não só o público, mas Zeca, que é devoto de São Jorge (no Rio, o santo é sincretizado com o Orixá na Umbanda).



Xande de Pilares entrou em seguida, com “Minha Fé” e “Patota de Cosme” fechando o momento voltado para a religiosidade. Já os apaixonados puderam cantar “Verdade”, “Cadê meu amor” e “Seu balancê”, que foi acompanhada de palmas, samba no pé, e uns pingos de chuva.

Apesar da chuva, que ainda tímida, já começava a cair, o público não saiu do Sunset, e recebeu com gritos e palmas Jorge Aragão, que lembrou: “Eu tô em casa!” e foi acompanhado por Zeca, que se referiu a ele como “seu professor”, em “Não sou mais disso” e “Minta meu sonho”, autoria da dupla.

Olhando para o relógio e dando uns goles em seu copo, Zeca cantou “Maneiras” e chamou a última convidada: “A mais charmosa, Maria Rita”, que entrou com “Casal sem vergonha” e emendou com “Alto lá”.

Encerrando o show, “Coração em desalinho”, formou a combinação azul e branco da Portela, lembrada por Zeca, que vestia azul, e Diogo Nogueira, de volta ao palco, de branco.



Junto com ele, os outros convidados voltaram, além dos netos do anfitrião, que fechou tudo com “Deixa a vida me levar”, cantada novamente bem alta pelo público - embaixo de chuva. Para sempre samba, sem dúvidas, confirma que o Rock in Rio também é para o samba.

