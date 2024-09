A- A+

ROCK IN RIO Nos bastidores do Rock in Rio com filhas e netos, Zeca Pagodinho fala da relação do samba com rock Sambista também falou sobre ter virado um ícone de estilo carioca nas redes

Zeca Pagodinho estava acompanhado de dois netos nos bastidores do Rock in Rio. Catarina estava deitada no colo do avô no sofá do camarim, onde uma mesinha apoiava a imagem de São Cosme, Damião e Dom Um, de quem Zeca é devoto, além de São Jorge, Jesus, Nossa Senhora Aparecida e as guias de Zeca.

Já Noah, o neto mais velho que até já cantou com o avô, circulava com ele pelos corredores do backstage, pouco antes de o sambista subir ao Palco Sunset para se apresentar ao lado de outros bambas no Dia Brasil.



"Tem mais duas filhas aqui também e outros três netos em casa. Já liguei para lá umas dez vezes para saber como é que está. Quando sair daqui, vou direto pra lá", disse o sambista.

"E samba combina com rock, Zeca?", quis saber a repórter.

"Nunca cruzamos, não (risos), mas hoje vai", disse ele, que avisou sobre o repertório: "Vamos cantar sucessos meus e da Alcione, mas só vou lembrar quando chegar lá".

Ele também comentou sobre ter virado um ícone de estilo carioca:

"Faço de brincadeira. Faço e nem vejo o que está acontecendo"

