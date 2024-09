Carlinhos Brown agradece homenagem de Will Smith no Rock in Rio

A- A+

“Alô, Will Smith”. É assim que Carlinhos Brown começa um vídeo, publicado na noite sexta-feira (21) em suas redes sociais, em que agradece a homenagem prestada pelo ator e cantor americano no Rock in Rio. Na quinta (19), Will Smith subiu ao Palco Sunset, na Cidade do Rock, e tocou “Magalenha”, canção composta por Brown e gravada por Sérgio Mendes, grande embaixador da música brasileira no exterior, que faleceu no último dia 6.

Misturando inglês e português, Brown agradeceu o americano e o convidou para ir à Bahia. “Rapaz, você não imagina a emoção que foi ver você cantando ‘Magalenha’ aqui, uma oportunidade para falar dessa música que está no mundo e foi descoberta pelo nosso grande líder Sérgio Mendes”, disse o baiano.





“Só você, cara, para fazer tudo isso. Quero que você vá à Bahia. Tem um caruru lá te esperando lá no D’Madda”, prometeu Brown, citando o restaurante da mãe dele em Salvador. “Obrigado, negão”.

No palco, do Rock in Rio, o astro da série “Um maluco no pedaço” chegou a arranhar um português: “Estou muito feliz por estar aqui no Brasil”.

‘Let’s go, vamos lá’

Ao Globo, o cantor Naldo garantiu ter sido o responsável pela vinda de Will Smith ao Brasil.

— Claro, eu que fiz, mano, graças a Deus, mais uma. Falei para ele: “vem que o bagulho é bom. Vem, pode vir, pode vir. Let's go, vamos lá’ — disse o cantor de 44 anos, responsável por grandes hits do funk carioca, como “Amor de chocolate”.

Naldo descreveu Will Smith como um amigo próximo e generoso nos elogios.

— Encontrei ele lá no hotel e ele elogiou o meu tênis, que o meu tênis é responsa pra caramba, gostou do meu tênis. Falei, pô, você gostou mesmo, mano, vou te dar um de presente. Eu dei uma camisa do Flamengo para ele com o nome Will Smith — afirmou o funkeiro.

