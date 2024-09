A- A+

AMIZADE Naldo e Will Smith são amigos? Entenda relação entre cantor brasileiro e astro americano Funkeiro diz ao Globo que foi responsável por convencer ator de Hollywood a se apresentar no Rock in Rio: 'Falei let's go, vamos lá'

Realidade ou fantasia? Em se tratando de Naldo Benny, cantor brasileiro que recentemente ganhou uma avassaladora (embora bem-humorada) fama de mentiroso, a pergunta serve de trampolim para novas indagações. Difícil cravar o que é ou não é verídico ali. Fato é que ele bate o pé — e insiste que o que diz é verdade verdadeiríssima. A boa-nova mais recente, propagada pelo próprio em entrevista ao GLOBO, é que o show de Will Smith no Rock in Rio foi arquitetado, veja só, pelo funkeiro. Mas, afinal, há evidências de que isso possa ser real?

Sim, Naldo e Will Smith realmente se conhecem. Daí a serem amigos, já são outros quinhentos... O que se sabe é que, em 2013, depois de estourar com a música "Amor de chocolate" (aquela do refrão "Vodka ou água de coco, pra mim tanto faz") — e virar o maior expoente do funk no Brasil, com o mais alto número de vendas de canções, à época, na plataforma iTunes —, Naldo Benny foi apresentado a astros internacionais, entre eles Will Smith.

Pois é, a cena que se vê na foto acima — compartilhada nas redes, até hoje, como um meme (aliás, muita gente pensa, erroneamente, se tratar de uma montagem) — aconteceu num carnaval. No auge do sucesso, Naldo visitou Will Smith no hotel Fasano, no Rio, e o levou à janela para ver uma multidão na rua cantando "Amor de chocolate". No quarto localizado no andar abaixo de Will Smith, estavam hospedados o rapper Kanye West e a modelo Kim Kardashian, que ouviram o barulho e também apareceram na varanda para conhecer Naldo.

Naldo jura que, desde então, cultiva uma amizade profícua com Will Smith. E mais. Que o tal encontro na varanda do Fasano, durante o carnaval, significou "a entrada definitiva do funk brasileiro no mundo pop e a abertura do mercado internacional para artistas do país", como o próprio chegou a compartilhar por meio das redes sociais.

"Claro, eu que fiz o Will vir pra cá (para o Rock in Rio), mano. Graças a Deus, mais uma. Falei pra ele: ‘Vem que o bagulho é bom. Vem, pode vir, pode vir. Let's go, vamos lá'" conta o cantor, de 44 anos.

Mais uma história para a conta, comemora Naldo, afirmando ser "parça" de gente como Chris Brown e LeBron James. E certo, bem certo, de que está certo. É ele quem diz.

