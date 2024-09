A- A+

FAMOSOS Naldo diz que costurou vinda de Will Smith ao Rock in Rio: "Falei let's go, vamos lá" Astro de Hollywood fez apresentação especial no Palco Sunset

Anota aí mais uma na conta do Naldo. O cantor disse ao Globo que foi o responsável pela vinda de Will Smith no Rock in Rio.

— Claro, eu que fiz mano, graças a Deus, mais uma. Falei pra ele: ‘vem que o bagulho é bom. Vem, pode vir, pode vir. Let's go, vamos lá’ — disse o cantor de cantor de 44 anos, responsável por grandes hits do funk carioca, como “Amor de chocolate”.

Na companhia da esposa, Ellen Cardoso, Naldo estava tranquilão curtindo o festival no estande da Tim na Cidade do Rock. Ele diz que seu show mais esperado da noite era mesmo o de Will Smith, quase um amigo íntimo, e que, garante o funkeiro, lhe fez generosos elogios.

— Encontrei ele lá no hotel e ele elogiou o meu tênis, que o meu tênis é responsa pra caramba, gostou do meu tênis. Falei, pô, você gostou mesmo, mano, vou te dar um de presente. Eu dei uma camisa do Flamengo pra ele com o nome Will Smith, dei pra ele de presente — afirmou o funkeiro.

Naldo se diz feliz com o momento da carreira.

— É muito legal ver que eu consegui renovar meu público. É muito bonito ver as pessoas curtindo meu som. Os memes, que foram uma zoação, acabaram me trazendo pra cena e aí meus hits, as minhas músicas voltaram a acontecer. E assim eu agradeço a Deus porque de uma certa forma a internet hoje ela tem uma química muito diferenciada — definiu.

