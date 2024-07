Fim de semana: Nany People cantando Fafá e show de Menos é Mais são opções para o "findi"

A- A+

É hora de programar o "rolê" do "findi". E não faltam opções nesses próximos dias para colocar na agenda. Além do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), que começa nesta quinta (11), e do festival "Pernambuco é meu País", que inicia sua jornada em Taquaritinga do Norte, nesta sexta (12), a programação na Região Metropolitana do Recife não deixa nada a desejar.



Entre os destaques, estão a artista Nany People, que apresentará, no Teatro do Parque, o espetáculo "Sob Medida - Nany canta Fafá", interpretando repertório da cantora paraense; e o grupo de pagode Menos é Mais, que vem ao Recife para mais uma edição do projeto "Churrasquinho", neste domingo (14).



E ainda tem estreias no cinema, peças de teatro e exposições para aproveitar. É só se jogar!



SHOWS/FESTAS

Projeto Seis e Meia - Rick Vallen e Victor Camarote

Quando: Sexta (12), 18h30

Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife/PE)

Ingressos: a partir de R$ 60, no Sympla

Informações: (81) 9488-6833

Dunas do Barato

Quando: Sexta (12), 20h

Onde: Fogo de Occa - Rua Treze de Maio, 229, Carmo - Olinda/PE

Ingressos: R$ 20, no Sympla

Informações: @dunasdobarato / @fogodeocca

Maria Pagodinho - “Terra do Samba”

Quando: Sexta (12), 20h

Onde: Terra Café - Bispo Cardos Ayres, 267, Soledade Recife/PE

Ingressos: entrada gratuita, com retirada de ingressos no Sympla

Informações: @terra_cafebar

Madu e convidadas - “Tardes Olindenses”

Quando: Sábado (13), 17h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo - Olinda/PE

Ingressos: R$ 40, no Sympla

Informações: @casaestacaodaluz



"Praiou" - Matheus Fernandes e Kaka & Pedrinho

Quando: Sábado (13), 17h

Onde: Arena Boa Viagem - Av. Boa Viagem, 87, Pina - Recife/PE

Ingressos: R$ 320, à venda no Brasil Ticket

Informações: @praioumatheusekauan



Superingosto

Quando: Sábado (13), a partir das 20h

Onde: Mal Dita Pub Av. Marquês de Olinda, 302, Bairro do Recife Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 20, no Sympla

Informações: @malditapub

Menos é Mais no projeto “Churrasquinho”

Quando: Domingo (14), 15h

Onde: Parador - Av. Alfredo Lisboa, 05, Bairro do Recife - Recife/PE

Ingressos: R$ 140, no site Ingresse e no quiosque Ingresso Prime, no Shopping RioMar

Informações: @vemprochurrasquinho



TEATRO

“A Noviça Mais Rebelde”

Quando: Sábado (13), 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife/PE)

Ingressos a partir de R$ 40 (meia-entrada), no Sympla

Informações: (81) 98463-8388

“Rapunzel”

Quando: Domingo (14), 16h

Onde: Teatro Barreto Jr - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 40, no Sympla

Informações: @humantocheproducoes / (81) 99803-2724

“Sob Medida - Nany Canta Fafá”, com Nany People

Quando: Domingo (14), 18h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista - Recife/PE)

Ingressos: R$60 (meia-entrada) e R$120 (inteira), no Sympla

Informações: (81) 9488-6833

“Zona de Conforto”, com Renato Albani

Quando: Domingo (14), 17h, 19h, e 21h

Onde: Teatro RioMar - Av. República do Líbano, 251, Pina - Recife/PE

Ingressos: a partir de R$ 50, na bilheteria do teatro e no site Uhuu

Informações: @teatroriomarrecife

CINEMA/TV

"MaXXXine"

SINOPSE: Estrelado por Mia Goth, o longa é ambientado durante os anos 80, a trama segue Maxine Minx, ex-estrela de filmes pornô e aspirante a atriz, que finalmente consegue sua grande chance em Hollywood. Mas quando um assassino misterioso espreita a cidade, uma trilha de sangue ameaça revelar o passado sinistro dela.

"Como Vender A Lua"

SINOPSE: A trama protagonizada por Scarlett Johansson e Channing Tatum, segue a prodígio do marketing Kelly Jones quando ela é chamada para consertar a imagem pública da NASA, causando tensão na já difícil tarefa do diretor de lançamento Cole Davis. Quando o Presidente considera a missão muito importante para admitir falhas, Jones é instruída a encenar um pouso falso na lua como plano B e a contagem regressiva realmente começa.

"Twisters"

SINOPSE: Estrelado por Daisy Edgar-Jones e Glen Powell, o filme acompanha Kate Cooper, uma ex-caçadora de tempestades assombrada por um encontro devastador com um tornado durante seus anos de faculdade. Ela é atraída de volta às planícies por seu amigo, Javi e cruza seu caminho com imprudente aventureiro Tyler Owens à medida que a temporada de tempestades se intensifica, fenômenos aterrorizantes nunca antes vistos são desencadeados.

EXPOSIÇÕES

“Silêncio Retumbante”, de Izidorio Cavalcanti

Quando: até 15 de setembro

Onde: Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam) - Rua da Aurora, 265, Boa Vista - Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: (81) 3355-6870 / 3355-6871 / 3355-6872

Visitação: de quarta a sexta das 10h às 17h; sábados e domingos, das 10h às 16h.

"Da Rua, Correntezas", de Guto Oca

Quando: até 13 de julho

Onde: Arte Plural Galeria - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @arte_plural_galeria

Visitação: segunda a sexta-feira, das 9h às 18h | Sábado das 14h às 18h

Exposição "João Câmara - 80 Anos"

Quando: até 14 de julho

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (Mepe) - Av. Rui Barbosa, 960, Graças

Ingressos a partir de R$ 5 / Às quartas, acesso gratuito

Visitação: terça a sexta-feira, das 9h às 17h | sábados e domingos, das 14h às 17h

"Favela em Fluxo"

Quando: até 14 de julho

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal, s/n, Bairro do Recife

A partir de R$ 5, na bilheteria do museu ou no Sympla (às terças o acesso é gratuito)

Informações: @pacodofrevo

Visitação: terça a sexta-feira, das 10h às 17h | sábados e domingos, das 11h às 18h

"Fran Post: O Primeiro Olhar - Uma Imersão na Paisagem do Brasil Holandês"

Quando: até 28 de julho

Onde: Instituto Ricardo Brennand - Alamenda Brennand, s/n, Várzea

Ingressos: a partir de R$ 25, no site do IRB (www.institutoricardobrennand.org.br) e na bilheteria do espaço

Informações: (81) 2121-0365/0334 e @institutoirb

Visitação: terça a domingo, das 13h às 17h

“Ferro Ifé - O atlântico negro de Diogum”, de DIOGUM

Quando: até 5 de agosto

Onde: Galeria Amparo 60 - Rua Professor Eduardo Wanderley Filho, 187, Boa Viagem - Recife/PE

Acesso gratuito, visitação aos sábados mediante agendamento prévio pelo telefone (81) 3033-4378

Informações: @amparosessenta

“Viagem Imersiva ao Fundo do Mar”

Quando: Até 11 de agosto

Onde: Shopping Guararapes - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade - Jaboatão dos Guararapes/PE

Ingressos: a partir de R$ 30, no site Outgo

Informações: www.shopping-guararapes.com

"Alceu Valença - Uma Geografia Visceral Nordestina"

Quando: até 18 de agosto

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Moraes, 313, Olinda

Ingressos a partir de R$ 10 no Sympla

Informações: (81) 9 9993-1331 // @casaestacaodaluz

Visitação: terça a sexta, das 10h às 17h | Sábados e Domingos de 10h às 14h

"Fusão", de Gustavo Magalhães

Quando: até 1º de setembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife/PE

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

"Entre o Aiyê e o Orun"

Quando: até 1º de setembro

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: (81) 3425-1915

Visitação: terça a sábado, das 10h às 20h | Domingo, das 10h às 18h

"Mutirão" - 60 anos do Movimento de Cultura Popular

Quando: até 3 de novembro

Onde: Fundaj Derby (Galeria Vicente do Rego Monteiro) - Rua Henrique Dias, 609

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6387

Visitação terça a domingo (e feriados), das 13h às 17h

