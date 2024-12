Round 6: Netflix disponibiliza episódios da 2ª temporada nesta quinta (26)

A- A+

Mais de três anos depois do lançamento da primeira temporada de Round 6, a série sul-coreana volta ao catálogo do Netflix com sete episódios. A segunda temporada faz referência à crise política que o país vive que se agravou após a tentativa de golpe frustrada do presidente Yoon Suk Yeol.

Na primeira temporada, 456 sul-coreanos desesperados por dívidas foram convidados a participar de um jogo com brincadeiras de criança típicas da Coreia do Sul, mas em condições extremas que podem levar à morte dos participantes.

Já na segunda temporada, o vencedor do Round 6, Gi-hun, interpretado pelo ator Lee Jung-jae, vencedor do Emmy de Melhor Ator em série dramática em 2022, busca descobrir quem financia o jogo sanguinário – e acaba entendendo que deverá participar de mais uma edição para atingir o seu objetivo.

Em entrevista ao site g1, o ator Lee Jung-jae falou em os conflitos e a maior complexidade da segunda temporada têm conexão com o momento político da Coreia do Sul e que o diretor da série, Hwang Dong-hyuk, buscou propositalmente essa referência.

Nessa nova rodada de jogos, os jogadores passam a ter a possibilidade de votar sim ou não a cada rodada para decidirem se continuam jogando ou não – em alusão à importância do voto.

