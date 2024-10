A- A+

RECIFE ANTIGO R.U.A dos Amores será inaugurada neste sábado (26), após revitalização; confira A iniciativa, que é do Boticário, em parceria com a Prefeitura do Recife, entrega murais de arte com obras de artistas locais

A R.U.A dos Amores vai ser inaugurada neste sábado (26), no Bairro do Recife, com a cerimônia marcada para às 16h. Localizada em um trecho da Avenida Barbosa Lima, entre a Rua do Apolo e a Avenida Cais do Apolo, a via foi restaurada e será entregue para a população da cidade.



A realização da revitalização é uma iniciativa do Boticário, em parceria com a Prefeitura do Recife, com o intuito de promover um espaço de turismo e lazer aos visitantes do Bairro do Recife. O novo projeto promove uma ocupação através de murais com artes de origem local, demonstrando uma valorização da cultura recifense.

Artistas locais

Nesta edição, o Boticário convidou o pernambucano, Manoel Quitério, para fazer a curadoria de artistas locais, que pudessem expor na R.U.A dos Amores as suas obras. Adelson Boris, Alexsandra (Dinha) Ribeiro, Romulo Jackson, Glauber Arbos, Sarah Nazareth, Jade Matos e o Coletivo Aurora de Estrelas, são os nomes por trás dos painéis.

''Queremos cada vez mais valorizar a cultura, os artistas, o povo e o orgulho de fazer parte de quem constrói dia após dia uma cidade cada vez mais repleta de histórias inspiradoras'', diz a diretora de Marketing Regional do Boticário, Jacqueline Tobaru

Streaming

Para além do passeio pelo local, a R.U.A dos Amores também poderá ser conhecida e visitada através de um passeio, narrado pelo recifense Caio Braz. São 4 episódios que apresentam e contextualizam o ouvinte sobre a R.U.A dos Amores e seus arredores, incluindo outros pontos turísticos do Bairro do Recife.

O conteúdo estará disponível no Spotify oficial do Boticário, a partir de 26 de outubro.

''Ser convidado para narrar e guiar pessoas sobre um novo ponto turístico na minha amada Recife, é como falar sobre mim. Contar sobre um espaço repleto de expressões artísticas, ocupando um espaço público, no Centro Histórico, é dar vida ao que temos de mais bonito", conta Caio Braz.

Cerimônia

Neste sábado (26), a cerimônia de inauguração da R.U.A dos Amores conta com apresentações culturais e artísticas, além da presença de representantes do Boticário e da Prefeitura do Recife. Os artistas responsáveis pelas obras estarão no local para prestigiar e celebrar a entrega com os visitantes.

A Prefeitura do Recife, através do Recentro, prevê incluir a R.U.A dos Amores no calendário de atividades da região. De acordo com a chefe do Escritório de Gestão do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça, o local deverá ser ocupado, vivido e sentido pelos recifenses e turistas.

''O lugar tem muito potencial, era o que buscávamos para aquela via. Demos o pontapé inicial e agora vamos deixar o recifense ser protagonista desta história, fazendo da R.U.A dos Amores, a sua rua'', disse Vilaça.

SERVIÇO

Inauguração da R.U.A dos Amores

Quando: 26 de outubro, 16h

Onde: R.U.A dos Amores (entre a Rua do Apolo e a Avenida Cais do Apolo) - Bairro do Recife

Acesso gratuito

