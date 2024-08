Sabrina Petraglia se despede dos filhos, que moram em Dubai; "Coração apertado", disse a atriz

A- A+

A atriz Sabrina Petraglia, 41 anos, que interepreta Maya na novela "Família é Tudo", da TV Globo, ficou emocionada ao se despedir dos filhos, que voltaram para Dubai, onde moram, enquanto ela segue no Brasil gravando o folhetim. Ela postou a despedida em suas redes sociais, nesta quarta (21).



Sabrina Petraglia é mãe de Gael (5 anos), Maya (3 anos), e Léo (2 anos), fruto do seu casamento com Ramón Velásquez. A família morava em Dubai, nos Emirados Árabes. Depois de um tempo afastada das novelas, Sabrina veio para o Brasil justamente para gravar a novela "Família é Tudo".

As crianças haviam passado as férias com a mãe, em sua terra natal, e precisaram voltar para casa com o pai, Ramón, e o avô materno, Eduardo Balsalobre.

"E eles voltaram para Dubai! E eu, com o coração apertado, continuo no Brasil honrando a minha importante volta ao trabalho, ofício que eu amo após um mergulho na maternidade com esses 3 lindinhos”, disse Sabrina na postagem.

Sabrina Petraglia continuará no Brasil até o fim das gravações de "Família é Tudo", que está na sua reta final.

Veja também

CANTOR Cunhada de Nahim comenta laudo do IML: "Queríamos preservar a imagem dele"