A- A+

ainda estou aqui Globo de Ouro 2025: Saiba quem da equipe de "Ainda estou aqui" irá comparecer à premiação Drama brasileiro concorre a melhor filme de língua não-inglesa e melhor atriz drama, com Fernanda Torres

A 82ª edição do Globo de Ouro acontecerá na noite do próximo domingo (5) e contará com a presença de uma delegação brasileira representando " Ainda estou aqui".

O drama de Walter Salles concorre nas categorias melhor filme de língua não-inglesa e melhor atriz drama, com Fernanda Torres.

Além de Salles e Torres, outros três brasileiros estarão presentes na cerimônia realizada em Los Angeles: o ator Selton Mello e os produtores Maria Carlota Bruno e Rodrigo Teixeira.

Salles tem longo histórico na premiação. Ele conquistou o prêmio de melhor filme de língua estrangeira em 1999, com "Central do Brasil", e voltou a concorrer na categoria com "Abril despedaçado", em 2002, e "Diários de motocicleta", em 2005.

Em 2025, a cerimônia terá apresentação da comediante Nikki Glaser. A premiação terá transmissão no Brasil pelo canal por assinatura TNT e pelo streaming da MAX, a partir das 22h.

Veja também

CINEMA Globo de Ouro: ''Emilia Pérez'' chega como favorita na premiação