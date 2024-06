A- A+

cantora Sandy publica vídeo emocionado do último show antes de pausa na carreira: "no tempo certo, eu volto" Cantora Sandy se apresentou em São Paulo no último domingo, e renda foi revertida aos desabrigados do Rio Grande do Sul

O último show de Sandy antes de dar uma pausa na carreira rendeu um post emocionado da cantora nas redes sociais. A cantora se apresentou no último domingo em São Paulo, com renda revertida ao desabrigados das chuvas no Rio Grande do Sul, e não tem data certa para voltar aos palcos.

"Vejo que esse final de outono vai ecoar nas minhas memórias afetivas… Vou me lembrar com muito carinho dessas duas últimas noites repletas de amor e propósito em ajudar ao próximo. Que jeito especial de concluir mais um ciclo desta jornada, São Paulo! A todos os meus fãs, MUITO obrigada por tanto carinho e por sempre acolherem e apoiarem minhas decisões. Meu muuuuito obrigada também a minha super banda, equipe, parceiros e a todos por estarem comigo nessa estrada linda!", escreveu a cantora. "Pai mais amado (@xororooficial), querido amigo @vitorkley, @espacounimed e a todos os prestadores que se doaram junto comigo em prol do RS, minha eterna gratidão! Me arrepia saber quantas pessoas receberão ajuda com o valor arrecadado nestes dois shows beneficentes. Que mais pessoas sigam se sensibilizando a contribuir mais e mais com nossos irmãos do Rio Grande."

"Agora preciso que as luzes do palco se apaguem por um tempo, pra que se acendam novos caminhos, novas ideias. E, no tempo certo, eu volto! Por enquanto, nos vemos por aqui. Me espera?", finalizou ela.

Sandy informou que pararia de cantar por tempo indeterminado ainda em maio deste ano, quando divulgou as últimas datas da turnê.

