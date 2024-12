A- A+

Polêmica Secretário de Cultura de Salvador "fecha" post após polêmica com Claudia Leitte Cantora altera letra da música "Caranguejo", substituindo o termo Iemanjá, divindade de religiões afro-brasileiras, pela palavra Rei Yeshua

O secretário de Cultura e Turismo de Salvador Pedro Tourinho fechou os comentários da publicação no Instagram em que fazia críticas à atitude de Claudia Leitte, que trocou a letra da canção "Caranguejo", num show recente, substituindo o termo Iemanjá — divindade feminina em religiões de matriz africana — pela palavra Rei Yeshua ("Jesus", em hebraico).

Após a repercussão do post, que recebeu o apoio de nomes como Ivete Sangalo, Pedro Tourinho ressaltou que a intenção do texto não era estimular ataques ofensivos a Claudia Leitte.

Por esse motivo, o secretário apagou todos os comentários que já haviam sido feitos, incluindo o de Ivete Sangalo, que havia curtido o post e escrito "Sim!", com emojis de aplausos.

"Essa questão que levantei é muito mais sobre o todo do que sobre a parte, e maior e mais endêmica do que qualquer caso isolado. Sei que perde-se controle, mas a intenção não é alimentar 'hate' (ódio) contra ninguém, e sim puxar a discussão como um todo sobre a necessidade de saber o que é axé e reconhecer toda a história. Fechei comentários porque a discussão estava indo na direção errada", escreveu ele, em atualização no post.

O que aconteceu com Claudia Leitte?

No último sábado (14), durante o show no Candyall Guetho Square — local em Salvador (BA) que abriga a sede da Timbalada, grupo fundado por Carlinhos Brown —, Claudia Leitte alterou o nome de Iemanjá, a orixá das águas, na letra da música "Caranguejo", composição de Alan Moraes, Durval Luz e Luciano Pinto.

A mesma mudança já havia sido feita em fevereiro deste ano, durante outra apresentação, gerando inúmeras críticas.

Em vídeos que circularam amplamente nas redes sociais, Claudia aparece cantando "Eu canto meu Rei Yeshua" (referência a Jesus, em hebraico) no lugar do verso original, "Saudando a rainha Iemanjá".

Sem citar diretamente o nome da artista, Pedro Tourinho enfatizou o papel histórico da axé music e sua conexão intrínseca com as religiões de matriz africana.

Nos comentários da postagem, ele recebeu apoio de Ivete Sangalo, que reagiu com emojis de aplausos.

"Axé é uma palavra de origem yorubá, com um significado profundo e insubstituível na cultura e nas religiões afro-brasileiras. Deste mesmo lugar, e com essa mesma relevância, vêm os toques de percussão que estruturam, identificam e dão vida ao que chamamos de Axé Music. Quando um artista se declara parte desse movimento, celebra o povo negro e sua cultura, reconhece sua força musical, alcança sucesso e lucra muito com isso, mas, ao mesmo tempo, decide alterar a história e retirar o nome dos Orixás das músicas, não se engane: isso se chama racismo", afirmou o secretário.

