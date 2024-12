Com 52 milhões de seguidores, Virginia tem um quarto dos fãs de Neymar, mas supera Flamengo

A- A+

Virginia Fonseca, que celebra nesta quarta-feira (18) seus 50 milhões de seguidores no Instagram com uma mega festa na Casa Fasano, um dos endereços mais luxuosos de São Paulo, se mantém entre os 10 perfis brasileiros com mais fãs na rede social.

Atualmente acumulando 52,1 milhões de seguidores - a marca dos 50 milhões foi alcançada em setembro deste ano - Virginia é a maior (e única) influencer a figurar top 10 nacional.

Em relação ao primeiro da lista, o atacante Neymar, ela tem menos de um quarto de seus fãs (o jogador do Al-Hilal tem 227 milhões de seguidores).

Mas em comparação com outras áeras, a influenciadora mostra todo o seu alcance.

Sendo o 12º clube do mundo com mais seguidores no Instagram e o primeiro fora da Europa, o Flamengo tem menos da metade do número de seguidores da mulher da dona da WePink.

Mesmo na política, a influencer está acima de qualquer polarização: ela tem mais fãs que os últimos presidentes somados, Jair Bolsonaro (26 milhões) e Luiz Inácio Lula da Silva (13 milhões).

Confira a lista completa dos 10 perfis de brasileiros mais seguidos na rede social:



Maisa - 49 milhões de seguidores

Virginia Fonseca - 52,1 milhões de seguidores

Vinicius Jr. - 52,4 milhões de seguidores

Larissa Manoela - 54,1 milhões de seguidores

Tatá Werneck - 56,9 milhões de seguidores

Whinderson Nunes - 58,5 milhões de seguidores

Anitta - 64,4 milhões de seguidores

Marcelo - 67,9 milhões de seguidores

Ronaldinho Gaúcho - 76,8 milhões de seguidores

Neymar - 227 milhões de seguidores

Como será a festa de Virginia Fonseca

Com uma decoração que levará quase cem horas para ser montada, a comemoração será um baile de gala, toda em tons de dourado e preto.

O logo da marca de beleza da influenciadora, a WePink, estará presente na decoração, assim como na caixa enviada como convite da festa, preta com um cadeado dourado.

Ao ser aberta, a caixa revela outros detalhes dourados e um perfume e um sérum da WePink.

Entre as atrações musicais, estão previstos shows do grupo Menos é Mais, Pedro Sampaio, DJ John, o cantor de forró Nattan, a dupla Matheus & Kauan e, claro, o sertanejo Zé Felipe, marido da influencer.

O dress code também promete: no convite, Virginia pede aos convidados que pensem em "tecidos luminosos, texturas que capturam a luz, cortes elegantes, acessórios ousados e detalhes que fazem o olhar fixar", para "transformar o comum em extraordinário".

Sogro na bronca

Para além de toda a correria com os preparativos, a festa também está dando dor de cabeça ao sertanejo Leonardo, sogro de Virginia, que reclamou, de forma bem-humorada, dos pedidos insistentes a ele por convites para a celebração.

Em um vídeo postado em seus stories no Instagram, Poliana Rocha, mulher do cantor, falou sobre os pedidos que Leonardo tem recebido:

"Estou rindo dele porque ele falou que tem um tanto de gente ligando para ele pedindo convite da festa da Vi".

Deitado na cama, com um controle remoto sobre o peito, o cantor tratou de espantar os pedintes: "Vai caçar sua turma, rapaz! Vai caçar o que fazer", vociferou, em meio a risos.

Virginia Fonseca bateu a marca de 50 milhões de seguidores em setembro deste ano - atualmente, a influenciadora acumula 52,1 milhões de fãs em seu perfil no Instagram.

Ela compartilhou detalhes dos preparativos da festa na Casa Fasano e de sua mudança de look para o evento.

Veja também

televisão Felipe Andreoli e Rafa Brites irão apresentar o Power Couple, da Record, em 2025