FAMOSOS Virginia volta a dar colágeno a filhas pequenas e ignora contraindicação do produto No site oficial da marca WePink o suplemento é indicado para "uso adulto, acima de 19 anos"

Virginia Fonseca voltou a chamar atenção dos seguidores ao dar colágeno em pó para as filhas pequenas.



Em um vídeo recente, compartilhado em sua rede social, a empresária prepara o suplemento com água para Maria Flor, de 2 anos, e para Maria Alice, de 3 anos.

"Colágeno da Floflo! Vou colocar um pouquinho para a Floflo. Vem Maria Alice, cadê seu copo também?", diz a influenciadora.

Anteriormente, em outubro, o assunto já havia gerado polêmica após Virginia mostrar que o colágeno em pó faz parte do cardápio das suas filhas.

Produto é contraindicado para crianças no site oficial.

No entanto, o produto utilizado por ela durante o vídeo é indicado apenas para maiores de 19 anos, de acordo com o site do WePink, marca de Virginia. Na descrição, ele também é descrito como contraindicado para crianças.



Por que ele não deve ser dado a crianças?

O colágeno é uma proteína produzida naturalmente pelo corpo que forma o componente estrutural de tecidos conjuntivos, pele, músculos, cartilagens, tendões, ligamentos, ossos e articulações. Ele corresponde a pelo menos 30% do total de proteínas produzidas pelo organismo.

Contudo, de acordo com a nutricionista Annete Marum, doutora em Genômica Nutricional pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o colágeno não é a melhor opção de suplemento para crianças. Ao invés dele, os pais podem priorizar outros tipos de proteínas mais completas, como as que estão presentes na carne animal.

Além disso, segundo a especialista, produtos como o colágeno em pó apresentam diversos ingredientes acrescentados. Dentre eles, produtos químicos chamados de estabilizantes e o sódio, que caso consumidos em grandes quantidades podem influenciar os hormônios e também levar a problemas gastrointestinais.

—Até para adultos o consumo de colágeno é polêmico, porque ele só funciona como suplementação se os níveis de ferro e vitamina C estão adequados. Dito isso, crianças não precisam e não devem tomar colágeno — ressalta.

Quando o colágeno é indicado?

O colágeno pode ser uma opção de suplemento para pessoas acima dos 25 anos, pois é a idade em que passa a ocorrer uma redução progressiva e natural da produção deste proteína, o que leva ao surgimento de rugas e linhas de expressão.

A diminuição da proteína também pode causar rigidez nas articulações e consequências nos outros locais em que ela está presente no corpo, como ossos e ligamentos.

O que é o colágeno?

O colágeno é uma proteína produzida naturalmente pelo corpo que forma o componente estrutural de tecidos conjuntivos, pele, músculos, cartilagens, tendões, ligamentos, ossos e articulações. Na pele, a alta concentração de colágeno é o que garante a firmeza e a elasticidade dela quando o indivíduo é jovem.

O problema é que, a partir dos 25 anos, passa a ocorrer uma redução progressiva e natural da produção de colágeno, o que leva ao surgimento de rugas e linhas de expressão. E a partir desta idade, uma suplementação pode ser necessária.

Não existem recomendações para o consumo de colágeno por crianças pequenas.

