A- A+

Cultura+ Transplante de sobrancelha: entenda o que é o procedimento feito por Deborah Secco Com valores que vão de R$ 11 mil a R$ 15 mil, esta intervenção cirúrgica é feita fio a fio

A atriz Deborah Secco compartilhou nesta terça-feira (4) os resultados do transplante de sobrancelha em suas redes sociais. O procedimento tem como principal objetivo o preenchimento dos pelos na região. Além dela, as influencers Flávia Pavanelli e Andressa Miranda, esposa de Thammy Miranda, também já aderiram ao método de correção dos fios da sobrancelha.

Como é feito o transplante de sobrancelha?

A cirurgia é feita fio a fio. Eles são retirados da região doadora de forma alternada para não deixar falhas, pois não voltam a nascer. Para o procedimento é retirada a unidade folicular do cabelo, composta por haste capilar, músculo eretor do pelo, glândula sebácea, bainhas que revestem o pelo e o bulbo capilar. Esse conjunto é implantado na região da sobrancelha que será reconstruída.

A colocação é cuidadosa, pois envolve a questão anatômica e estética, respeitando, por exemplo, a direção de crescimento do pelo, para que o resultado fique com o aspecto natural.

O implante é feito sob anestesia local e sedação oral, na própria clínica, sem necessidade de internação hospitalar. A reconstrução total de uma sobrancelha leva, em média, de três a quatro horas. Ao todo, o procedimento pode custar de R$ 11 mil a R$ 15 mil, a depender do tamanho da intervenção que precisa ser feita.

O implante de sobrancelha é indicado para pessoas que nasceram com falhas naturais ou que perderam parte ou todo o supercílio por motivo de trauma — onde há cicatriz, por exemplo, não nascem mais os fios. No caso de doenças que causem a queda dos pelos da região, como alopecia areata e hanseníase, a possibilidade de realização do procedimento deve ser avaliada por um cirurgião plástico ou dermatologista especializados em cirurgia capilar.

Veja também

MÚSICA Prêmio Multishow 2024: pernambucano Amaro Freitas vence categoria de "Instrumentista do Ano"