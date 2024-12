A- A+

Virginia Fonseca Esperma de salmão no rosto: entenda tratamento usado por Virginia Fonseca para regenerar a pele Técnica criada na Coreia do Sul promete rejuvenescimento por meio da Proteína de Desnaturação Não Regulada, encontrada em sêmen de peixe.

Trata-se de uma "loucura", nas palavras da própria Virginia Fonseca. Mas a influenciadora digital de 25 anos — fenômeno nas redes sociais, com mais de 51 milhões de seguidores apenas no Instagram — faz e aprova o fato inusitado.

Na última segunda-feira (2), ela apareceu, num dos tantos vídeos postados diariamente a cada minuto, com a pele lambuzada de... esperma de salmão. O procedimento facial faz parte de uma nova tecnologia de estética regenerativa com uso de Proteína de Desnaturação Não Regulada (a chamada PDNR) e promete rejuvenescer a pele.

Mas, afinal, como funciona a técnica? De acordo com a Peach & Lily — uma empresa para cuidados com a pele e spa com sede em Seul, na Coreia do Sul, onde o procedimento foi inventado – o DNA extraído do esperma do salmão "tem potentes qualidades regenerativas, trabalhando não no nível superficial, mas penetrando profundamente na pele para trabalhar de dentro para fora, estimulando a renovação celular que, por sua vez, ajuda a firmar a pele e a manter sua elasticidade".

E mais. De acordo com estudos publicados na Coreia do Sul, as moléculas de DNA de salmão purificadas e esterilizadas — oficialmente chamadas de polinucleotídeos — também têm efeitos anti-inflamatórios que rejuvenescem essencialmente a pele, em qualquer parte do corpo (aliás, no país asiático o procedimento há clínicas que oferecem a aplicação da substância na vagina, como forma de potencializar o orgasmo de mulheres).

Fato é que o sêmen de peixe tem sido um produto básico nos cuidados com a pele de sul-coreanos há muitos anos, frequentemente mencionado nas listas de ingredientes de produtos "comuns" possíveis de serem utilizados como aliados na estética.



O método — com sessões de 40 minutos que custam cerca de R$ 1,5 mil — ganhou força nos Estados Unidos em 2023, após a atriz Jennifer Aniston revelar que certa vez "experimentou um tratamento facial com sêmen de salmão", admitindo ao "Wall Street Journal" que "tentaria quase tudo" para manter sua pele com a aparência jovem.

A influenciadora digital Virginia Fonseca afirma que vem realizando o tratamento com objetivo de diminuir a acne, problema crônico que ela enfrenta desde a adolescência. "Passando o tão famoso esperma e salmão. Aí é loucura. Me mimei", brincou ela, em vídeo nas redes sociais.

