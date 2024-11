A- A+

"Ainda Estou Aqui" Selton Melo revela elogio de Sean Penn sobre sua atuação: "Profundamente tocado" Ator postou encontro com astro de Hollywood e compartilhou o que ele disse sobre "Ainda Estou Aqui", representante do Brasil na pré-lista de indicados ao Oscar

O ator Selton Mello compartilhou, nesta quarta-feira (13), uma foto ao lado de ninguém menos do que o astro Sean Penn. O brasileiro descreveu a reação do astro de Hollywood ao assistir a sua atuação no filme "Ainda Estou Aqui", representante do Brasil na pré-lista de indicados ao Oscar.



Em um relato emocionado e revelando a admiração com a carreira de Sean Penn, o ator brasileiro disse como foi o retorno dado pelo artista após assistir à exibição do seu filme.

"Meu ídolo de toda a vida ficou profundamente tocado com meu trabalho. Não sei o que pensar, ganhei o dia, ganhei o ano. Me disse que assim, que Rubens surgiu na tela aceitando o cachorro, ele se encantou, imediatamente isso foi aumentando. Enquanto o filme avançava, disse que queria ser um pai assim. Sentiu minha falta, sentiu saudade da infância, sentiu saudade do pai, sentiu muito. Me agradeceu por essa sensação. Isso me emocionou intensamente", escreveu.

Assista ao trailer do filme "Ainda Estou Aqui":



Selton melo comentou, ainda, como se sentiu ao ser elogiado pelo astro norte-americano que o inspirou em diversos trabalhos, a exemplo dos filmes "Milk: A Voz da Igualdade" e "Sobre Meninos e Lobos".



"Carregarei comigo para sempre. O dia que eu parar de me sensibilizar com manifestações assim, significa que sequei por dentro. Quero seguir me espantando, me comovendo, quero seguir sentindo muito. Ele, que me inspirou em cada trabalho, de '21 Gramas' a Carlito’s Way, de 'Milk' a 'Sobre Meninos e Lobos', de picardias estudantis a Sweet and lowdown. Ele, que virou diretor, me inspirando verdadeiramente... Meu ídolo de toda a vida me emocionou profundamente. Assim sigo na estrada, sentindo muito", compartilhou.

"Ainda Estou Aqui"

O filme brasileiro foi premiado como melhor roteiro na 81º Festival de Veneza e na categoria "Audience Award - Special Presentation", no 49º Festival de Toronto. Dirigido por Walter Salles, o longa vem ganhando destaque da crítica internacional.

"Nenhum filme fazendo sua estreia na América do Norte em Toronto foi tão calorosamente recebido pelo público", escreveu o Hollywood Reporter após a exibição no Festival de Toronto.

