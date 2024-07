'Shrek 5' ganha previsão de lançamento para 2026; veja teaser

A- A+

A DreamWorks anunciou uma nova continuação para sua principal franquia: "Shrek". O quinto longa da saga do Ogro mais famoso da sétima arte chega aos cinemas no dia 1º de julho de 2026.

O estúdio anunciou ainda o retorno de Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz para empresar suas vozes para Shrek, Burro e Fiona, respectivamente, em "Shrek 5".

Para compor a trilha do teaser do anúncio do projeto, a companhia escolheu uma música que tem tudo a ver com a franquia: "All Star", do Smash Mouth.

Confira o teaser:

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu — DreamWorks Animation (@Dreamworks) July 9, 2024

