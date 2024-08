Silvio Santos recebe homenagem de Jassa, cabeleireiro do apresentador por 40 anos

A- A+

O apresentador Silvio Santos, que morreu neste sábado, aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia após H1N1, também recebeu homenagem do cabeleireiro Jassa Santos, com quem cuidava do visual há cerca de 40 anos. O profissional publicou uma foto onde aparece ao lado do comunicador.

Atrás deles, uma placa indicava o local como Praça Silvio Santos. “Vamos ficar nesta praça eternamente”, escreveu Jassa.

Em 1° de fevereiro deste ano, Silvio Santos compareceu ao já famoso salão de Jassa. Na ocasião, ele tingiu os cabelos grisalhos e até levantou suspeita sobre uma possível volta para a televisão, de onde estava afastado havia quase três anos. Durante o período em que foi cliente do cabeleireiro, Silvio e Jassa viraram grandes amigos.





Esta foi uma das últimas aparições no salão feitas pelo dono do SBT (depois, Silvio passou a ser atendido em domicílio), registrada pelo narrador Milton Leite. “Ensinando o Jassa a cortar e pentear o cabelo do mito Silvio Santos, muito lúcido, humilde”, brincou ele sobre o momento.

Além de Silvio Santos e o próprio Milton Neves, Jassa atendia outros famosos. Os apresentadores César Filho, Luiz Bacci e Ratinho, além dos ex-presidentes Fernando Collor de Mello e Michel Temer também estão na lista de clientes fieis do cabelereiro.

Quem é Jassa?

Nascido em Serra de Cuité, na Paraíba, José Jacenildo dos Santos trabalhou como engraxate na infância e partiu para São Paulo em 1964, onde aprendeu a trabalhar com o pente e a tesoura. De acordo com uma descrição no site de seu salão, Jassa conheceu Silvio Santos em 1976. Mas não foi no ambiente de um salão: o primeiro encontro ocorreu na produção do espetáculo teatral “Nós também sabemos fazer”. A partir desta época, passou a ser grande amigo do apresentador.

Na década seguinte, Jassa foi para Paris se aperfeiçoar e segue até hoje ensinando e atuando no salão que leva o seu nome Jassa Hair Studio. Ele, atualmente, atende com o filho, Robson, que seguiu na mesma profissão e estudou em academias renomadas. No estabelecimento, Robson trabalha como colorista.

Veja também

SILVIO SANTOS Silvio Santos: relembre o sequestro do apresentador e de sua filha, em 2001