Melhores Filmes Site internacional elege documentário brasileiro como um dos melhores filmes de 2024 "Retratos fantasmas", de Kleber Mendonça Filho, está entre os 20 melhores filmes do ano até aqui, segundo o IndieWire

O tradicional portal de entretenimento americano IndieWire incluiu o documentário "Retratos fantasmas", de Kleber Mendonça Filho, entre os 20 melhores filmes de 2024 até aqui.

A produção brasileira aparece ao lado de filmes como "Duelo", de Luca Guadagnino, "Furiosa: uma saga Mad Max", de George Miller, "Love lies bleeding: o amor sangra", com Kristen Stewart, e "MaXXXine", com Mia Goth, a "neta da atriz brasileira Maria Gladys".

Em suas redes sociais, Kleber comemorou a presença na lista: "ô beleza pura", escreveu no X.

"Retratos fantasmas" foi exibido no Festival de Cannes e no Festival de Gramado de 2023, e foi escolhido o representante do Brasil na disputa pelo Oscar de melhor longa internacional, mas acabou não indicado.

