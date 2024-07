A- A+

REDES SOCIAIS Sobreviventes de "crimes reais" tomam controle de suas histórias no TikTok Febre do "true crime" começa a beneficiar vítimas e familiares

Em 9 de fevereiro de 2004, Maura Murray desapareceu na Rota 112 em Haverhill, New Hampshire, após uma série de acontecimentos intrigantes.



Um vizinho que testemunhou um acidente de carro denunciou à polícia. Quando os policiais apareceram, o carro de Murray estava trancado e ela não foi encontrada em lugar nenhum. Ela não foi vista desde então.

Sua irmã, Julie Murray, achou que havia mais elementos estranhos que não combinavam. O computador de Maura revelou um histórico confuso de pesquisas na Internet e ela fez saques aparentemente aleatórios em caixas eletrônicos.



Diferentes pessoas com quem Maura conversou antes de seu desaparecimento relataram que ela havia mentido sobre várias coisas.





Julie Murray passou anos tentando descobrir o que aconteceu com sua irmã, criando um site e tentando obter cobertura na mídia tradicional. Mas foi só em 2022, quando um vídeo que ela compartilhou no perfil @mauramurraymissing no TikTok acumulou mais de 3 milhões de visualizações, que ela chamou mais atenção.

— Pude assumir a responsabilidade pela história da minha irmã pela primeira vez — disse ela. —Posso continuar falando sobre as maravilhas que o TikTok fez por mim.

Podcasts, filmes e séries de TV investigativas sobre crimes reais são extremamente populares, muitas vezes gerando lucros para seus produtores e plataformas. Muitas, porém, são feitas sem o consentimento ou envolvimento das pessoas mais diretamente afetadas. Um número crescente de sobreviventes de crimes e familiares de vítimas de ataques e desaparecimentos não resolvidos afirmam que o TikTok lhes deu mais controle sobre suas histórias.

— O TikTok é o único campo de jogo igualitário onde uma pessoa aleatória pode criar uma conta hoje e se tornar tão viral quanto Kim Kardashian — disse Sarah Turney, cuja meia-irmã, Alissa Turney, desapareceu em 2001.

Os restos mortais de Alissa nunca foram encontrados. Foram necessárias ligações de seus amigos, que relataram à polícia alegações de que seu padrasto, Michael Turney, havia sido abusivo, para estimular uma investigação sete anos depois. Vídeos caseiros, incluindo imagens que Michael Turney filmou no estacionamento de Alissa no trabalho, ajudaram a convencer Sarah Turney de que Michael (seu pai biológico) era o responsável pelo assassinato. A polícia disse que as evidências não eram suficientes para fazer uma prisão.

Sarah Turney postou seu primeiro TikTok em abril de 2020, depois de não obter tanta força quanto gostaria em muitas outras plataformas de mídia social.

— Na verdade, digitei "true crime" na barra de pesquisa e quase nada apareceu e percebi que se tratava de um mercado aberto para crimes verdadeiros — destacou.

Ela agora tem mais de 1 milhão de seguidores no aplicativo, onde alguns de seus vídeos foram vistos mais de 20 milhões de vezes. Turney fundou uma verdadeira empresa de mídia criminal que hospeda seu podcast, “Voices for Justice”, e “Media Pressure”, liderado por Julie Murray.

Murray disse que ser capaz de se comunicar diretamente com os seguidores os trouxe mais profundamente em sua história. Na maioria de suas postagens, ela fala diretamente para a câmera, muitas vezes usando o recurso de tela verde atrás ou acima dela para compartilhar fotos de sua irmã, mapas e exemplos de evidências físicas do caso.

A melhor coisa sobre o TikTok, disse ela, é que ele fornece “a humanidade por trás das tragédias”, que falta em muitos conteúdos de crimes reais. As pessoas podiam vê-la e sentir a dor em sua voz, disse ela, e isso “estabeleceu algum nível de empatia”.

Ela atribuiu ao algoritmo do TikTok a veiculação de suas postagens para espectadores que gostam de se envolver com narrativas de crimes reais. Turney disse que a plataforma também oferece a ela um fórum para descrever com precisão o caso de sua irmã.

A polícia abriu o caso de Alissa como uma investigação de assassinato em 2006, depois que seu namorado lhes contou que Michael Turney a havia tirado da escola no dia em que ela desapareceu. Michael Turney foi acusado de homicídio de segundo grau em 2020, mas um juiz concedeu a absolvição em 2023 por falta de provas. Sarah Turney ainda posta no TikTok o que ela diz ser uma prova de sua culpa. Ele continuou a negar envolvimento.

O TikTok também deu aos sobreviventes uma maneira de serem donos de suas histórias e apontar preocupações éticas sobre seu consumo.

Kara Robinson Chamberlain tinha 15 anos quando foi sequestrada na Carolina do Sul, do lado de fora da casa de um amigo, em 2002. Richard Evonitz a manteve prisioneira em seu apartamento por 18 horas e a agrediu antes que ela escapasse. Ela o identificou para a polícia, e as evidências de seu sequestro ajudaram a conectá-lo aos assassinatos de três adolescentes.

Chamberlain posta no TikTok sobre sua experiência, contando detalhes de seu sequestro. Ela disse que foi “muito legal” poder desafiar os espectadores a considerar a ética de se envolver com conteúdo policial verdadeiro. Ela quer que os consumidores prestem atenção se os sobreviventes participaram da narrativa, “porque sempre que você monetiza conteúdo e conta o trauma de outra pessoa, isso é exploração”.

Essa crítica foi feita em 2022 a Ryan Murphy, o showrunner de “Dahmer: um canibal americano”, que foi um sucesso comercial e de crítica quando foi lançada na Netflix naquele ano. Amigos e familiares de alguns dos 17 homens que Dahmer matou disseram que foram revitimizados pela representação e que não haviam consentido com a produção. Murphy disse mais tarde que os produtores contataram quase 20 amigos e familiares das vítimas “e nem uma única pessoa nos respondeu”.

Rita Isbell, cujo irmão Errol Lindsey foi assassinado por Dahmer, escreveu no Business Insider sobre a experiência: “É triste que eles estejam apenas ganhando dinheiro com esta tragédia. Isso é apenas ganância.”

Segundo Chamberlain, o TikTok oferece uma monetização justa para o conteúdo. Ao se inscrever no TikTok Creator Fund, ela disse que ganhou cerca de 2 a 4 centavos para cada 1.000 visualizações, o que significa que os vídeos mais populares de Chamberlain podem render centenas ou milhares de dólares.

A fama do TikTok também pode ajudar os criadores a obter renda adicional com aparições e publicidade pagas. Chamberlain faz discursos, apresenta o podcast “Guia do sobrevivente para crimes verdadeiros” e foi produtora executiva de um filme do canal Lifetime que ficcionalizou sua experiência.

— Eu literalmente observei as pessoas aprenderem o que significa ser um consumidor consciente do crime verdadeiro. E é muito legal estar na linha de frente disso — disse ela.

Veja também

eua Beyoncé libera música para campanha presidencial de Kamala Harris; entenda