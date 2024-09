A- A+

Música Sofia Freire faz shows de lançamento no Recife do seu novo álbum, "Ponta da Língua" Artista sobe ao palco nos dias 25 e 26 de setembro no Teatro Marco Camarotti

A cantora e compositora pernambucana Sofia Freire promove, nesta semana, dois shows oficiais de lançamento de seu novo álbum, "Ponta da Língua", no Recife.



Sofia, que recentemente foi confirmada como uma das atrações do Lollapalooza Brasil 2025, sobe ao palco no Teatro Marco Camarotti, localizado no Sesc Santo Amaro (Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro) nesta quarta (25) e quinta-feira (26), com ingressos a partir de R$30 (meia-entrada), disponíveis via Sympla.

"Esse álbum é muito especial para mim, é o reflexo de um processo de introspecção e transformação. Estou muito animada para compartilhar essas músicas com o público do Recife antes de levar o projeto para o Lollapalooza", comenta Sofia Freire.

"Ponta da Língua"

O álbum, que marca uma nova fase na carreira da artista, foi lançado em março deste ano e já conquistou destaque, sendo eleito um dos 25 melhores discos de 2024 pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte).



Em "Ponta da Língua", Sofia explora uma mistura envolvente de dark pop e sons experimentais, com temas que abordam crise existencial, regeneração e amadurecimento. Com nove faixas, o disco é uma obra inteiramente composta, produzida e gravada pela própria artista, revelando sua busca por uma expressão musical e pessoal profunda.

A artista, que ganhou notoriedade na cena musical brasileira desde o lançamento de seu primeiro álbum "Garimpo" em 2015, tem se destacado por sua sensibilidade e experimentação sonora. No palco do Teatro Marco Camarotti, o público poderá conferir ao vivo as faixas de "Ponta da Língua", além de sucessos anteriores de sua carreira.



SERVIÇO:

Show de lançamento do álbum "Ponta da Língua" - Sofia Freire

Data: 25 e 26 de setembro

Local: Teatro Marco Camarotti, SESC Santo Amaro - Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro, Recife.

Ingressos: a partir de R$30 (meia-entrada)

Vendas no site Sympla

Instagram da artista @sofia_freire



Veja também

CELEBRIDADES Preta Gil vai ao Santuário de Aparecida em meio a tratamento contra o câncer: ''Agradecer''