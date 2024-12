"Superman": novo filme do super-herói da DC Comics ganha primeiro trailer; assista

A- A+

“Superman”, novo filme do super-herói da DC Comics, ganhou seu primeiro trailer nesta quinta-feira (19). O longa-metragem é dirigido por James Gunn e tem estreia prevista para 11 de julho de 2025.

Com cerca de 2 minutos e 20 segundos de duração, o vídeo promocional traz um vislumbre do que veremos no filme. Logo na primeira cena, o Superman vivido por David Corenswet surge despencando do ar e depois, já caído no chão, enfraquecido e sangrando.

Krypto, o Supercão, aparece para salvar seu dono, que o pede para “levar para casa”. Em paralelo a isso, aparecem cenas rápidas do personagem e sua vida heróica e também como Clark Kent, trabalhando no Planeta Diário, em clima de romance Lois Lane (Rachel Brosnahan) ou visitando a família.

Entre resgates e lutas contra monstros, outros heróis também são mostrados, como o Lanterna Verde Guy Gardner (Nathan Fillion), a Mulher-Gavião (Isabela Merced) e o Senhor Incrível (Edi Gathegi). Além disso, há também aparições do vilão Lex Luthor (Nicholas Hoult).

“Superman: O Legado” marca o início de uma nova da DC no cinema, agora com James Gunn e Peter Safran no comando das adaptações dos personagens das HQs para o audiovisual.

