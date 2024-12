"Mauricio de Sousa O filme" tem primeiro trailer divulgado; assista aqui

A- A+

Foi divulgado o primeiro trailer oficial de "Mauricio de Sousa — O filme", cinebiografia do mais famoso quadrinista brasileiro, Mauricio de Sousa, conhecido pelo trabalho em "Turma da Mônica".

Escrito e dirigido por Pedro Vasconcelos, o longa traz Mauro Sousa no papel do pai. A trama acompanha a vida de Mauricio desde a infância, mostrando a descoberta da paixão pelos quadrinhos ao desenvolvimento de uma carreira única nesta área no Brasil.



Elizabeth Savalla, Thaty Lopes, Natalia Lage, Emílio Orciollo Neto, Fernando Eiras, Bruce Gomevsky, Zezé Motta e Othon Bastos completam o elenco da obra.

— Foi uma experiência que tenho até dificuldade de descrever. Tive todos os sentimentos que alguém pode sentir. De felicidade e amor profundo a um medo e ansiedade extrema — relatou Mauro ao Globo no ano passado. — Vamos mostrar um Mauricio sonhador, otimista com tudo, apesar de todos os obstáculos que encontrou pela vida.

