Tatá Werneck passa por cirurgia em SP: 'Estou ótima'

Tatá Werneck surpreendeu seus fãs nesta segunda-feira, 9, ao revelar que passou por uma cirurgia em um hospital em São Paulo. Nas redes sociais, a apresentadora posou ao lado da cardiologista Ludhmila Hajjar e agradeceu à equipe médica que cuidou dela.

Além de Tatá, a médica também já atendeu famosos como Virginia Fonseca, Joelma, Daniela Mercury, Mauro Machado (pai de Anitta), Gusttavo Lima e Leonardo.

Apesar de posar ao lado da cardiologista, Tatá explicou que Ludmila não foi a médica responsável pelo procedimento cirúrgico

"A doutora Ludhmila não me operou, ela estava acompanhando a cirurgia porque eu sou uma pessoa complicada. Tenho muito medo de anestesia. Para ter uma noção, quando uma pessoa vai me furar para glicose eu mesma pego e me furo, sou bem medrosa mesmo."