Quem é Tati Dias, influenciadora que namora a cantora Lauana Prado

Após a cantora Lauana Prado tornar pública sua bissexualidade e o relacionamento com Tati Dias, fãs e seguidores querem saber mais sobre quem é a “dona” do coração da sertaneja.

“A Tati é muito carinhosa, romântica, me levou para um passeio de helicóptero e em cima de um dos prédios em São Paulo estava o pedido. Foi especial”, revelou a cantora para revista Quem.

Quem é Tati Dias?

Nascida em São Paulo, Tati Dias, de 36 anos, é empresária, chef de cozinha e influenciadora digital. Nas suas redes sociais, ela possui mais de 1,7 milhão de seguidores e compartilha conteúdos relacionados a maternidade, esportes e estilo de vida.





Tati Dias, influenciadora e namorada da cantora Lauana Prado — Foto: Reprodução Instagram

Em sua página, ela destaca que é mãe solo do pequeno Bento, fruto do relacionamento que teve com o atleta Junior Saldanha. Seu filho nasceu no começo de 2022 e aparece junto com ela em diversas publicações.

Entre o conteúdo publicado por Tati Dias, se destaca sua paixão assumida pelo futevôlei. “ O futevôlei continua me presentando de formas incríveis e inesperadas”, escreveu em uma das suas postagens.

A influenciadora ganhou destaque nas redes sociais após participar de duas temporadas do reality show “De Férias com o Ex”, da MTV. Mas, em 2019, ela também chamou atenção do público de “A Fazenda”, reality show da Record TV, que reúne celebridades dentro de uma casa.

